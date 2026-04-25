वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 26 अप्रैल- 2 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (26 अप्रैल- 2 मई 2026)- वृषभ राशि के लिए यह हफ्ता ऊपर से सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ बातें आपको बार-बार सोचने पर मजबूर करेंगी। शुरुआत में लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे एहसास होगा कि कुछ जगह आप खुद को जरूरत से ज्यादा ढाल रहे हैं। हर बार माहौल शांत रखने के लिए अपनी बात दबाना आसान लगता है, पर यही चीज आगे चलकर भारी लगती है।

इस हफ्ते एक चीज साफ होगी- हर बात में खुद को पीछे रखना जरूरी नहीं है। कई बार बिना बोले भी बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन कब बोलना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। शुरुआत में जल्दबाजी से बचें। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। थोड़ा समय देने से कई बातें खुद ही साफ हो जाती हैं।

हफ्ते के बीच में आपको अपनी स्थिति ज्यादा साफ दिखने लगेगी। क्या वाकई सामने की परिस्थिति गलत है या आप खुद ही ज्यादा सोच रहे हैं—इसका फर्क समझ आएगा। हफ्ते के आखिर में रिश्तों, पैसों या परिवार से जुड़ा कोई मामला सामने आ सकता है। इसे बढ़ाने से बेहतर है कि आप उसे समझने की कोशिश करें। शांत दिमाग से लिया गया फैसला इस हफ्ते ज्यादा काम आएगा।

आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में इस हफ्ते बड़ी-बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे-छोटे काम ज्यादा मायने रखेंगे। कौन आपके लिए समय निकाल रहा है, कौन बिना बोले साथ दे रहा है—यही असली बात बताएगा।

अगर आप रिलेशन में हैं तो सिर्फ बातों पर मत जाएं, सामने वाले के व्यवहार को देखें। कई बार लोग कम बोलते हैं, लेकिन अपने तरीके से सब दिखा देते हैं।

अगर कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा है तो शुरुआत अच्छी लगेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।

रिश्ता वही टिकता है जिसमें आपको खुद को दबाना न पड़े।

वृषभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम के मामले में यह हफ्ता थोड़ा व्यस्त रख सकता है। जिम्मेदारी बढ़ सकती है क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन हर काम अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है।

जहां जरूरत हो, वहां साफ तरीके से अपनी बात रखें।

अगर आप बिजनेस में हैं तो पेमेंट, क्लाइंट और काम की शर्तों को ध्यान से देखें।

स्टूडेंट्स के लिए नियमित पढ़ाई फायदेमंद रहेगी, आखिरी समय की भागदौड़ से बचें।

हफ्ते के बीच में अगर आप अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करते हैं, तो आगे चीजें आसान हो सकती हैं।

वृषभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल इस हफ्ते छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। शुरुआत में ये खर्च सामान्य लगेंगे, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो बजट पर असर पड़ सकता है।

हफ्ते के आखिर में पैसों से जुड़ा कोई मामला सामने आ सकता है, जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।

किसी भी बड़े फैसले से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल अगर आप मन की बात दबाकर चल रहे हैं, तो उसका असर शरीर पर दिख सकता है। थकान, भारीपन या हल्का चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।

इस हफ्ते जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा समय दें।

समय पर खाना खाएं और ज्यादा थकान से बचें।

वृषभ राशि वालों के लिए सलाह- हर बार चुप रहना सही नहीं होता। जो बात अंदर बार-बार आ रही है, उसे समझना जरूरी है।