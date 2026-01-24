Hindustan Hindi News
Taurus Weekly Horoscope 25-31 January 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 25 से 31 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 25 से 31 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Jan 24, 2026 09:12 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Weekly Horoscope 25-31 January 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इन 7 दिनों में लगातार प्रगति और व्यावहारिक विकल्पों पर ध्यान दें। घर और पैसे के लिए आसान योजनाएं तनाव कम करती हैं। काम बांटें, छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें, और ज्यादा सुरक्षित महसूस करने और आगे छोटे नए मौकों के लिए तैयार रहने के लिए नॉर्मल रूटीन बनाए रखें। एक आसान लिस्ट बनाएं और रोजाना हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये सप्ताह लगातार देखभाल की मांग करता है। स्मार्ट प्लानिंग से घर और काम पर स्मार्ट नतीजे मिलते हैं, जिससे कंफर्ट, गहरा भरोसा, शांति और धैर्य बना रहेगा।

वृषभ राशि के लिए 25 से 31 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन ध्यान और शांत कामों से आपका प्रेम आगे बढ़ेगा। छोटे- छोटे कामों में मदद करके और अच्छी तरह सुनकर देखभाल दिखाएं। अच्छी बातें कहें और साथ में छोटे पल बिताने की योजना बनाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो लोगों से मिलने के लिए शांत सामाजिक माहौल में शामिल हों। भावनाओं में जल्दबाजी करने से बचें। भरोसे को धीरे-धीरे और प्यार से बढ़ने दें ताकि आपका रिलेशन सुरक्षित और रियल लगे। सोच-समझकर नोट्स शेयर करें, गिफ्ट्स दें, शांति के साथ फैमिली टाइम की योजना बनाएं, और छोटी-छोटी बातों पर गौर करें, जो भरोसे को गहरा कर सके।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर के मामले में जरूरी टास्क चुनें और उन्हें अच्छी तरह से पूरा करें। अपनी लाइफस्टाइल और डिवाइस में जरूरी सुधार करें, जो समय बचा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्लियर तरीके बात करें। जहां आप मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांगे। धीमे, और स्टेबल कदम इस सप्ताह सम्मान और प्रगति बना सकते हैं। अपने काम को ऑर्गनाइज करें, क्लियर छोटी डेडलाइन तय करें, सहकर्मियों से जरूरी नोट्स मांगें, एक नई आसान स्किल सीखें। धैर्य के साथ इस सप्ताह अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए मदद करने वालों को धन्यवाद दें।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

अगर आप सावधानी से बजट बनाते हैं तो पैसे का मामला स्टेबल दिखता है। रोजाना के छोटे खर्चों पर ध्यान दें और किसी भी अनावश्यक खर्च में कटौती करें। हर सप्ताह थोड़ी सेविंग्स करने के लिए कम रिस्क वाले तरीके खोजें। बड़ी खर्च योजनाओं से बचें। इसके बजाय, खुश और स्थिर रहने के लिए अपने बजट में फिट होने वाली एक छोटी, उचित चीज की योजना बनाएं। साप्ताहिक तौर पर सेविंग्स करने के लिए एक छोटी योजना बनाएं, बिल में गलतियों की जांच करें, किसी दोस्त से पैसे बचाने की एक टिप मांगें, बड़ी खरीदारी टाल दें, और एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाए रखें। अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन कैंसल करें।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन शांत लाइफस्टाइल बनाने से आपकी सेहत को लाभ होगा। समय पर सोएं और भोजन नियमित रखें। टहलने या हल्के योग जैसे कोमल व्यायाम पाचन और मूड में मदद करते हैं। स्क्रीन से छोटे- छोटे ब्रेक लें और जब आप तनाव महसूस करें तो सांस लेने की कोशिश करें। आराम और हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी एनर्जी को स्टेबल रखेगी। सुबह की सैर करें। गर्म पानी का सेवन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
