वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 23 से 29 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 22 Nov 2025 08:15 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (23- 29 नवंबर 2025) : धैर्य और लगातार की गई मेहनत इस हफ्ते छोटे-छोटे कामों को भी अच्छी प्रगति में बदल देगी। परिवार का सहयोग आपको ताकत देगा। शांत दिमाग से योजना बनाएं और जो छोटे मौके मिलें, उन्हें हल्के में न छोड़ें। यह हफ्ता उन लोगों को फायदा देगा जो बिना हड़बड़ाहट के काम करते हैं। अपनी दिनचर्या को स्थिर रखें और भरोसेमंद लोगों की सलाह जरूर सुनें। खर्च सोच-समझकर करें और बचत पर थोड़ा ध्यान दें। जल्दबाजी में लिए फैसले बाद में पछतावा दे सकते हैं, इसलिए हर कदम धीरे और साफ सोच के साथ बढ़ाएं। घर और काम- दोनों जगह निरंतर प्रगति के संकेत हैं।

लव राशिफल: प्यार का माहौल शांत और सुकून भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो हल्की-फुल्की बातचीत और सामान्य जगहों पर मिलने वाले लोग एक सुखद दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। अगर रिश्ते में हैं, तो पार्टनर को छोटे-छोटे कामों से यह जताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। सुनना और समझना इस हफ्ते सबसे ज़्यादा काम आएगा। परिवार की भावनाओं का सम्मान करें और दूसरों से तुलना करने से बचें। धीमी रफ्तार से बढ़ रहे बदलावों को भी समय दें। छोटे खुशनुमा पल मन से जीएं इससे आप दोनों के बीच भरोसा और खूबसूरती बढ़ेगी।

करियर राशिफल: कामकाज में स्थिर मेहनत आपको सम्मान दिलाएगी। जो काम हाथ में हैं, उसे ध्यान से पूरा करें। कोई बात समझ न आए तो सीधे और साफ सवाल पूछें- झिझक न करें।किसी वरिष्ठ या सहकर्मी की नजर आपकी स्थिरता पर पड़ सकती है और वे मदद या मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। दफ्तर में कागज, मेल और रिकॉर्ड्स व्यवस्थित रखें। अपनी दिनचर्या में एक छोटा-सा बदलाव करें जो समय बचाए। टीम के साथ चलना फायदेमंद रहेगा। मीटिंग और बातचीत में शांत और सरल भाषा रखें। लोग आपकी प्रोफेशनल इमेज नोटिस करेंगे। रोज एक बार अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान दें।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती दिखेगी। छोटे-छोटे बिल और सब्सक्रिप्शन चेक करें- कहीं बचत की गुंजाइश मिल सकती है। अगर किसी इनकम का इंतजार कर रहे हैं तो विनम्रता से एक बार तिथि पूछ लें। इस हफ्ते बड़े और अचानक खरीदारी करने से बचें। मन शांत होने पर फैसला लेना ठीक रहेगा। एक छोटी-सी मासिक बचत की शुरुआत करें। थोड़ा सा भी पैसा आगे चलकर काम देगा। परिवार से मिलकर खर्चों पर बात करें, इससे प्लानिंग और साफ होगी। जितना सोच-समझकर निर्णय लेंगे, उतनी ही पैसे की चिंता कम होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते शरीर को आराम और हल्की देखभाल ज्यादा पसंद आएगी। सोने-जागने का समय नियमित रखें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और आसान व्यायाम शरीर को ताजगी देंगे।खाना भी हल्का और सादा रखें- फल, अनाज, दालें और सब्जियां आपके लिए बेहतर रहेंगी।रात में भारी स्नैक्स और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। गहरी सांस वाले छोटे अभ्यास तनाव घटाएंगे।अगर ऊर्जा कम लगे तो बेझिझक आराम करें- गिल्ट मत लें। परिवार का थोड़ा-सा साथ और गर्म पानी की चुस्की आपका मूड और ताकत दोनों बेहतर कर देगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
