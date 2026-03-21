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वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Mar 21, 2026 09:34 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Taurus Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: धैर्य और समझदारी भरी योजना से आपको लाभ होगा। आपकी स्टेबल इंकम और पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आराम को प्राथमिकता दें, क्लियर बातचीत बनाए रखें। इस सप्ताह कार्यों को पूरा करें। दयालुता के छोटे-छोटे कार्य आपके रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं, जबकि सावधानी के साथ खर्च और सेविंग्स करने की आपकी आदत आपके भविष्य की रक्षा करेगी। आज प्रगति करने के लिए खुद पर भरोसा रखें। स्टेबल रिजल्ट ठोस परिणाम दे सकते हैं। पारिवारिक सपोर्ट महत्वपूर्ण है। छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़ती जाती हैं। इस सप्ताह आपके काम का फल मिलेगा। आराम करने से फोकस पावर और एनर्जी बनी रहती है।

वृषभ राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आपका स्वभाव परिचित चेहरों के बीच सुकून पाएगा। सुनने और निरंतर देखभाल दिखाने के लिए समय निकालें। बड़े-बड़े इशारों से ज्यादा छोटे-छोटे विचारशील कार्य मायने रखते हैं। कपल्स को भविष्य की जरूरतों और घरेलू मामलों पर शांत होकर बातचीत की योजना बनानी चाहिए, जिसमें सम्मान और पारिवारिक मूल्यों को केंद्र में रखा जाए। सिंगल लोग किसी सामुदायिक कार्यक्रम में या किसी दोस्त के माध्यम से किसी से मिल सकते हैं। इस सप्ताह धीरे-धीरे आगे बढ़ें और दयालु स्वभाव बनाए रखें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह करियर में आपका स्टेबल दृष्टिकोण विश्वास जीत सकता है। विश्वसनीयता दर्शाने वाले कामों को प्राथमिकता दें और नए आइडिया के लिए जगह बनाने के लिए लंबित कार्यों को पूरा करें। जब भी संभव हो सहकर्मियों की मदद करें। टीम वर्क आपकी सिचूऐशन को मजबूत करता है। सिनीयर्स के साथ योजनाओं पर शांति से बातचीत करें और कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें। आपकी प्रतिष्ठा आपको छोटा पुरस्कार या अतिरिक्त जिम्मेदारी दिला सकती है। चुपचाप सीखते रहें और विकास के मार्ग के रूप में प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करें। निरंतर प्रयास से स्टेबल, लॉन्ग टर्म प्रगति के द्वार खुलेंगे और प्रतिदिन विश्वास का निर्माण होगा।

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वृषभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल रूप से, इस सप्ताह आप स्टेबल विकल्पों और संयमित योजनाओं की आवश्यकता होगी। छोटे खर्चों पर नजर बनाए रखें और सेविंग्स करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा पैसा अलग रखें। अभी बड़ी रकम उधार लेने या तुरंत निवेश करने से बचें। क्लियर संकेतों का इंतजार करें। सेविंग्स करने के आसान तरीके खोजने के लिए सब्स्क्रिप्शन और जरूरी खर्चों की जांच करें। पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए छोटे भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। इसे शांत और क्लियर बातचीत के साथ निपटाएं। एक स्मार्ट योजना और सावधानी के साथ लेखा-जोखा आने वाले सप्ताह में आपके धन को अधिक सुरक्षित और मैनेजेबल बनाएगा।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह स्वास्थ्य आपकी लाइफस्टाइल के प्रति अनुकूल रहेगा। हल्का, घर का बना शाकाहारी भोजन करें और पाचन को बिगाड़ने वाले भारी स्नैक्स का सेवन करने से बचें। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने से आराम और नींद में मदद मिलती है। इस सप्ताह हल्का योग या प्राणायाम करें। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो डॉक्टर से सलाह लें और आराम का पालन करें। सोने से पहले बहुत अधिक स्क्रीन टाइम से बचें। आपके छोटे, छोटे देखभाल विकल्प दैनिक कार्यों के लिए आराम और अधिक एनर्जी दे सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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