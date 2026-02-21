Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 22 से 28 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

Feb 21, 2026 08:19 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope 22-28 February 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार में एक ही काम करने की जरूरत है। पढ़ाई, काम या प्रोजेक्ट में छोटे-छोटे टास्क काम आएंगे। अपने प्लान परिवार के साथ शेयर करें और अपने दिनों को आसान बनाने के लिए मददगार सलाह मानें। आज जब क्लियर न हो तो मदद मांगें। आप लगातार काम करेंगे। इस सप्ताह छोटी-छोटी जीत भी देख सकते हैं। घर और स्कूल में सोच-समझकर लिए गए फैसले लोगों के साथ भरोसा, आराम और लगातार इनाम पाने में मदद करते हैं और आपको खुश रखते हैं।

वृषभ राशि के लिए 22 से 28 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह करीबी रिश्ते आपकी लगातार देखभाल को महत्व दे सकते हैं। अच्छी बातें कहें और छोटे-मोटे कामों में मदद करके दिखाएं कि आप परवाह करते हैं। इस सप्ताह सुनने में समय बिताएं और दिन के आसान प्लान शेयर करें। अगर आप शर्मीले हैं, तो ग्रुप गेम्स या क्लास में मुस्कुराकर हैलो कहने की कोशिश करें। कपल्स जोरदार बातों के बजाय नरम कामों से आगे बढ़ सकते हैं। वादे निभाएं और सब्र रखें। इस सप्ताह लगातार देखभाल करने से अपनापन और भरोसा बनता है। घर पर बना खाना या कोई अच्छा नोट जैसा छोटा सा सरप्राइज प्लान करें।

इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह स्कूल या काम पर जरूरी कदम चुनें और उन्हें अच्छी तरह पूरा करें। आने वाले दिनों के लिए एक छोटा प्लान बनाएं और हर काम को चेक करें। मददगार फीडबैक आपके अगले कदम को गाइड करेगा। टीम के सदस्य आपके लगातार काम को नोटिस कर सकते हैं और आपसे मदद मांग सकते हैं। क्लियर नोट्स का इस्तेमाल करें और अपनी डेस्क क्लियर रखें। छोटी-छोटी चीजें करने से गलतियां कम हो सकती हैं और तारीफ ज्यादा मिलती है। एक आसान टाइम टेबल इस्तेमाल करें और शांत रहने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और दोस्तों को देखकर मुस्कुराएं।

इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह पैसे और जरूरतों के बारे में प्रैक्टिकल सोच रखने की जरूरत है। इस सप्ताह खर्च करने से पहले एक आसान लिस्ट बनाएं और उसे फॉलो करें। अगर कोई सलाह देता है, तो सुनें और जरूरी सवाल पूछें। इस सप्ताह बड़ी खरीदारी में जल्दबाजी करने से बचें। इस सप्ताह भविष्य की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अभी से थोड़ी सेविंग्स करें। परिवार बजट बनाने के टिप्स में मदद कर सकता है। छोटे नियम और प्लानिंग से आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा।

ये भी पढ़ें:22 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह रेगुलर खाना और चलने या स्ट्रेचिंग जैसी आसान एक्सरसाइज करें। हल्के शाकाहारी स्नैक्स चुनें और दिन भर पानी पीते रहें। इस सप्ताह अच्छी तरह आराम करें और थके होने पर भारी एक्टिविटी से बचें। अपना मूड ठीक करने के लिए छोटे ब्रीदिंग ब्रेक और आसान गेम्स आजमाएं। अगर आपको दर्द महसूस हो, तो गर्म पानी और हल्की स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करें। शांत रूटीन आपके शरीर को मजबूत और आपके दिमाग को क्लियर रख सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

