वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 21-27 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह धैर्य और निरंतर काम करने से लाभ होगा। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। अचानक फैसले लेने से बचें। घरेलू जीवन में अपनी योजनाओं को प्रियजनों के साथ शेयर करें। दफ्तर में जरूरी कदम जरूरी हैं। सावधानी से बचत करें। छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें। हल्की एक्सरसाइज और अच्छी नींद मूड और एनर्जी को बढ़ावा देगी।

वृषभ राशि के लिए 21-27 सितंबर का समय कैसा रहेगा? वृषभ लव लाइफ: लगातार ईमानदारी से बातचीत से रिश्तों को फायदा होता है। सोल्यूशन निकालने में जल्दबाजी किए बिना सुनने और सपोर्ट दिखाने के लिए समय निकालें। छोटे-छोटे टास्क रिश्तों को मजबूत करेंगे, जैसे एक साथ डिनर या रोमांटिक नोट शेयर करना। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों या ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। पुरानी बातों को वर्तमान में लाने से बचें। धैर्य, सम्मान और दयालु शब्द इस सप्ताह विश्वास बढ़ाते हैं और इमोशनल बॉन्ड को गहरा बनाते हैं।

करियर राशिफल: जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो काम अच्छी तरह आगे बढ़ता है। रोजाना प्राथमिकताएं और गोल्स बनाएं। सहकर्मी आपकी प्रगति को देखेंगे और मददगार सुझाव भी देंगे। एक साथ कई काम करने से बचें, जिससे आपकी एनर्जी खर्च हो सकती है। अगर कोई मीटिंग तनाव दे, तो शांत रहें और फैक्ट्स को क्लियर रूप से बताएं। धैर्य के साथ काम करने से नई जिम्मेदारियां या छोटा-मोटा प्रमोशन मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप सावधानी के साथ योजना बनाते हैं और फालतू खरीदारी से बचते हैं, तो पैसा स्टेबल रहता है। मासिक सब्सक्रिप्शन की जांच करें और फालतू खर्च कम करें। हर दिन छोटी-छोटी बचत आपको सुकून देगी। अगर आपका बजट बंटा है, तो प्राथमिकताओं पर बात करें। जब तक आपके पास क्लियर फैक्ट्स न हों, तब तक बड़े निवेश टाल दें। सावधानी के साथ ट्रैकिंग और स्मार्ट चुनाव आपको पूरे सप्ताह सुरक्षित महसूस करने और चिंता को कम करने में मदद करेंगे। इमरजेंसी फंड बनाएं।

सेहत राशिफल: हेल्दी दैनिक आदतों से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। संतुलित शाकाहारी भोजन करें,हाइड्रेटेड रहें और नियमित रूप से नींद पूरी करें। हल्की सैर या हल्की स्ट्रेचिंग पाचन को बढ़ावा देती है और दिमाग को शांत करती है। काम पर तनाव बढ़ने पर शांत रहने के लिए सांस लेने के व्यायाम आजमाएं। देर रात भारी नाश्ता करने और सोने से पहले स्क्रीन देखने से बचें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो थोड़ा और आराम करें और कामों में मदद मांगें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ