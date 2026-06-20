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वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा?

Taurus Weekly Horoscope 21-27 June 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपके लिए संतुलित और अच्छे संकेतों के साथ शुरू होता है। मेहनत का असर दिखने लगेगा और मन में यह भरोसा बनेगा कि चीजें धीरे धीरे सही दिशा में जा रही हैं। विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, कारोबारी और खिलाड़ी सभी को शुरुआत में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार या समाज से जुड़ा कोई कार्यक्रम मन को खुशी देगा। अपने लोगों के बीच बैठना आपको भावनात्मक ताकत देगा। सप्ताह का मध्य हिस्सा ज्यादा फलदायी दिख रहा है। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर, समझदारी से लिया गया फैसला और रिश्तों में नरमी मन को राहत दे सकती है। कामकाज में भी उत्साह रहेगा। गुरुवार के आसपास फिर से वही सकारात्मकता महसूस हो सकती है जो सप्ताह की शुरुआत में थी। लेकिन शुक्रवार के बाद थोड़ा सावधान रहें। किसी व्यक्ति का व्यवहार अजीब लग सकता है या ऑफिस में राजनीति बढ़ सकती है। ऐसे समय पर कम बोलना और अपनी मेहनत को सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा। सप्ताहांत में जीवनसाथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अच्छा सहयोग मिल सकता है।

वृषभ राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल

रिश्तों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए सप्ताह का मध्य हिस्सा खास तौर पर सुखद हो सकता है। बातचीत सहज रहेगी और अपनापन खुलकर महसूस होगा। छोटी डेट, चाय कॉफी, लंबी बातचीत या साथ में थोड़ा समय रिश्ता मजबूत करेगा। विवाहित लोगों के घर का माहौल भी अधिक सहयोगी रहेगा। रोजमर्रा के काम जैसे बिल, बच्चों का शेड्यूल या घर की खरीदारी भी कम भारी लगेंगे। अविवाहित लोगों को किसी परिचित व्यक्ति से रुचि का संकेत मिल सकता है। यह बात दोस्त, पढ़ाई, ऑफिस या परिवार के जरिए शुरू हो सकती है। जल्दी फैसला न करें। सामने वाले को समझने का समय दें। सप्ताह का मध्य रोमांस के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्रवार को निजी बात किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें। किसी की जलन या गलत राय माहौल बिगाड़ सकती है। सप्ताहांत में साथी आपका भावनात्मक सहारा बन सकता है। जिद कम रखें और नरमी बढ़ाएं। घर की महिलाओं के प्रति सम्मान और ध्यान इस सप्ताह रिश्तों को और अच्छा करेगा।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल

पढ़ाई और करियर के लिए यह सप्ताह उपयोगी है। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी। याद रखने की क्षमता अच्छी रहेगी और पढ़ाई में रुचि भी बनेगी। प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोग अपनी दिनचर्या ढीली न पड़ने दें। एक अच्छा दिन मिल जाने से पूरी तैयारी पूरी नहीं मानी जाती। नियमित पढ़ाई ही फायदा देगी। ऑफिस में आपका काम शांत लेकिन मजबूत ढंग से आगे बढ़ेगा। मीटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन और टीम के साथ तालमेल में आपकी पकड़ दिख सकती है। वरिष्ठ लोग आपके भरोसेमंद काम को नोटिस कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए सप्ताह का मध्य बड़ा सोचने का समय है। विस्तार, लंबी यात्रा, वेंडर से जुड़ाव या नए काम की योजना बन सकती है। खिलाड़ी और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को प्रशंसा, सम्मान या अच्छा परिणाम मिल सकता है। शुक्रवार को अपनी पूरी रणनीति न खोलें। दस्तावेज ठीक रखें और बेकार की बहस से बचें। परीक्षा या चयन प्रक्रिया में संयम से काम लिया तो अच्छा प्रदर्शन संभव है।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का धन राशिफल

धन के मामले में सप्ताह की शुरुआत आशाजनक है। बुद्धि, योजना और समय पर फैसले से लाभ मिल सकता है। जिन लोगों को बाजार से जुड़े फैसलों का अनुभव है, उन्हें सप्ताह के मध्य में कुछ लाभ की संभावना दिख सकती है। कारोबार का विस्तार आगे की आमदनी के लिए रास्ता बना सकता है। परिवार, बाहर जाना या सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च बढ़ेगा, पर इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। सप्ताह का दूसरा हिस्सा ज्यादा सावधानी मांगता है। शुक्रवार को उधार लेना, उधार देना या अपनी आर्थिक योजना सबको बताना ठीक नहीं रहेगा। कोई आपकी बात का गलत फायदा उठा सकता है। अपने आंकड़े और फैसले निजी रखें। सप्ताहांत में बचत की सोच मजबूत करें। घरेलू खर्च, सब्सक्रिप्शन, नियमित पेमेंट और बजट की समीक्षा करें। जीवनसाथी आर्थिक व्यवस्था में मदद करे तो उसे स्वीकार करें। नए कारोबारी प्रस्ताव उपयोगी हो सकते हैं, पर जल्दी लाभ के लालच में जोखिम न लें।

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वृषभ राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल

शरीर की ऊर्जा सप्ताह के पहले हिस्से में अच्छी रहेगी। आप काम, पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। इस समय अपनी दिनचर्या को मजबूत करें। ताजा भोजन, समय पर नींद और नियमित हल्की एक्सरसाइज फायदा देगी। अगर व्यायाम टल रहा था तो छोटी शुरुआत करें। तेज चलना, योग या लिफ्ट की जगह सीढ़ी लेना भी मदद करेगा। विद्यार्थी और ऑफिस में लंबे समय बैठने वाले लोग स्क्रीन और पोश्चर का ध्यान रखें। शुक्रवार को स्वास्थ्य थोड़ा नरम पड़ सकता है। थकान, चिड़चिड़ापन या पाचन की परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना, बहुत मसालेदार भोजन और देर से खाना कम रखें। मन का तनाव शरीर में उतर सकता है, इसलिए गुस्सा अंदर जमा न करें। सप्ताहांत में भी भोजन साधारण रखें और नियमित व्यायाम जारी रखें। जीवनसाथी या प्रियजन का सहयोग मन को आराम देगा। शांति, आराम और निजता इस सप्ताह दवा जैसी काम करेगी।

सप्ताह की सलाह

सप्ताह की शुरुआत में मिले अच्छे मौकों का उपयोग करें, लेकिन बाद में अपनी बात, पैसा और योजना संभालकर रखें। नरम भाषा और साफ बजट आपके लिए सबसे अच्छे सहारे रहेंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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