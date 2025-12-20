वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 21 से 27 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (21- 27 दिसंबर 2025) : वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य रखने से निरंतर प्रगति मिलेगी, दोस्तों का सहयोग मिलेगा और पैसों से जुड़े मामले सुलझेंगे, परिवार के साथ शांत और सुकून भरे पल बितेंगे, कुछ नया सीखने के मौके आएंगे और सही दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा। छोटे और संभाले जा सकने वाले कामों पर अपना पूरा ध्यान दें। परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और व्यावहारिक सलाह को अपनाएं। पैसों की हल्की जांच-पड़ताल से चिंता कम रहेगी। काम में धैर्य रखें, रुके हुए काम पूरे करें और छोटी-छोटी सफलताओं को मन से स्वीकार करें। सादा खान-पान और पूरा आराम आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा।

लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्तों में गहराई आएगी, बशर्ते आपको लगातार ध्यान और समझ दिखाने की आवश्यकता होगी। मीठे शब्द बोलें, बिना टोके साथी की बात सुनें और उनकी राय का सम्मान करें। घर के कामों में साथ दें, पारिवारिक रीति-रिवाजों में भाग लें और छोटे प्रयासों के लिए धन्यवाद कहें। जो लोग सिंगल हैं, वे दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। खुलकर मुस्कुराएं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। भरोसा धीरे-धीरे बनाएं, वादे निभाएं और प्रेमी को भावनात्मक सहारा दें। बड़ों से मिलने का छोटा सा कार्यक्रम रिश्तों को और मजबूत करेगा।

करियर राशिफल: कामकाज में बड़े बदलाव की जगह छोटे सुधारों पर ध्यान दें। प्राथमिकताएं तय करें। पहले छोटे काम निपटाएं और समय-सीमा लिखकर रखें। सहकर्मियों को व्यावहारिक मदद दें और बातचीत में शालीनता रखें। किसी भरोसेमंद सीनियर या मेंटर से सलाह लें। जरूरी मीटिंग में सलीके से कपड़े पहनें, साफ विचार रखें और समय पर पहुंचें। ऑफिस की गपशप से दूर रहें, फैसलों को लिखित में रखें और बीच-बीच में छोटा सीखने का ब्रेक लें।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आर्थिक मामलों में स्थिर आदतें सबसे जरूरी हैं। रोज के खर्च लिखें, बिल समय पर चुकाएं और जोखिम भरे ऑफर से बचें। छोटी बचत योजनाओं पर ध्यान दें और थोड़ा-सा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। बड़ी खरीदारी फिलहाल टालें और सही आंकड़े मिलने के बाद ही फैसला लें। भरोसेमंद दुकानदारों या विकल्पों की तुलना करें। पैसों की योजना किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से साझा करें। जरूरत से ज्यादा उधार न दें, रसीदें संभालकर रखें और हर महीने सब्सक्रिप्शन की समीक्षा करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह शरीर और मन दोनों को हल्के और नियमित ध्यान की जरूरत है। रात को समय पर सोएं, देर से भारी भोजन न करें और सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। खाने के बाद थोड़ी पैदल चाल रखें, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और नियमित पानी पिएं। तनाव बढ़े तो दो गहरी सांस लें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें और कुछ मिनट प्रार्थना या आत्मचिंतन में बिताएं। रोजाना हल्की शारीरिक गतिविधि आपको शांत और ऊर्जावान बनाए रखेगी।

