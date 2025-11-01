Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 2-8 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Sat, 1 Nov 2025 10:08 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि इस सप्ताह निरंतर प्रयास आपको फल देगा। जरूरी कदम और नियमित दिनचर्या आपकी स्थिति को मजबूत करेगी। धैर्य के साथ परिवार का ध्यान रखें। सावधानीपूर्वक बजट बनाने से वित्तीय स्थिरता बेहतर होती है। ऑफिस में छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए आराम और देखभाल के लिए समय निकालें।

वृषभ राशि के लिए 2-8 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

वृषभ लव लाइफ: इस सप्ताह रिश्ते मधुर और स्टेबल रहेंगे। जब आपका साथी अपनी बातें साझा करे तो दयालुता दिखाएं और सुनें। छोटे-छोटे काम बड़े वादों से कहीं अधिक मायने रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ती गहरी हो सकती है। ऐसे में समय बिताएं, जहां दूसरे लोग अपने शौक साझा करते हैं। कलिए, सौम्य बातचीत छोटी-छोटी शंकाओं को दूर करती है और विश्वास का निर्माण करती है।

करियर राशिफल: इस सप्ताह ऑफिस में आपके चुने गए ऑप्शन प्रगति ला सकते हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। सहकर्मी शांत, विश्वसनीय सुझावों पर अच्छा फीडबैक दे सलते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो रिसोर्सेज और समय-सीमा की जांच करने के बाद ही हां कहें। जरूरी शर्तों पर बातचीत करने के लिए अपने स्वभाव पर गौर करें। छोटे-छोटे प्लानिंग सेशन आपको रुकने से बच सकते हैं। दूसरों से चुपचाप सीखते रहें और छोटे-छोटे सुधार लाएं। रोजाना सीखने के लिए तैयार रहें।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह सावधानीपूर्वक योजना बनाने से फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर होगा। खर्च पर कंट्रोल रखने के लिए बिलों की जांच करें और आसान बजट बनाएं। फालतू खरीदारी से बचें और किसी भी बड़ी कमिटमेंट को तब तक टालें जब तक आप डिटेल्स की दोबारा जांच न कर लें। बचत बढ़ाने के छोटे-छोटे तरीके खोजें, जैसे सब्सक्रिप्शन कम करना या अतिरिक्त काम की पेशकश करना। अगर पैसों के मामले में बातचीत करना जरूरी है, तो शांत रहें और आसान सवाल पूछें। इस सप्ताह सपोर्ट और क्लेरिटी पाने के लिए परिवार के विश्वसनीय सदस्यों के साथ वित्तीय योजनाएं साझा करें।

सेहत राशिफल: इस समय आपके शरीर और मन को नॉर्मल दिनचर्या से लाभ होगा। नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें। हल्के व्यायाम जैसे पैदल चलना या योग शामिल करें। संतुलित शाकाहारी भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। छोटे-छोटे विश्राम तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। देर रात तक भारी काम के बोझ से बचें। अगर मामूली दर्द आपको परेशान करता है, तो गर्म सिकाई और हल्की स्ट्रेचिंग का उपयोग करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
