Taurus, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 2 से 8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope 2-8 August 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दसवें भाव में रहेगा। काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। कोई लंबी यात्रा टल जाए तो वह समय और पैसे की बचत भी साबित हो सकती है। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक मित्र, सहपाठी, नेटवर्क और पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। आय और खर्च लगभग बराबर रहें तो भी स्थिति संभली हुई मानी जाएगी। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव बातचीत में कोमलता ला सकता है। इसी कारण प्रेम और सामाजिक संबंधों में धीरे धीरे गर्माहट बढ़ेगी। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा। बोलने की ताकत, कमाई की इच्छा और आर्थिक फैसलों की गति बढ़ेगी। मीठी भाषा रास्ता खोलेगी, जबकि गुस्से में बोले शब्द परिवार और बजट दोनों पर असर डाल सकते हैं। मेहमान या अचानक कार्यक्रम बने तो हर व्यवस्था अकेले न उठाएं। कृष्ण चतुर्थी से पंचमी का शुरुआती क्रम अनावश्यक बोझ कम करने और संपर्कों को उपयोगी दिशा देने के लिए ठीक है। सोमवार कामचलाऊ और संतुलित रह सकता है। मंगलवार आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा। घर में मेहमान आएं या सामाजिक कार्यक्रम बने तो थकान की सीमा समझें। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके बारहवें भाव में जाएगा। बुधवार और गुरुवार खर्च, नींद, कम परिणाम और घरेलू चिड़चिड़ाहट पर सावधानी मांगेंगे। मन भारी हो तो खरीदारी करके राहत लेने की कोशिश न करें। गुरुवार के नक्षत्र बदलाव के आसपास यात्रा, वाहन और जल्दबाजी में अतिरिक्त सावधानी रखें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके पहले भाव में आएगा। काम, पढ़ाई और आत्मविश्वास फिर व्यवस्थित होने लगेंगे। शुक्रवार मेहनत का परिणाम देगा। शनिवार सम्मान, सामाजिक पहचान और कारोबार में बेहतर प्रवाह दे सकता है। फिर भी तारीफ के बीच मन में थोड़ी उलझन रहेगी। इसलिए बड़ा फैसला लिखित जानकारी देखकर ही लें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी का बदलाव खर्च के बाद व्यवस्था लौटाने में मदद करेगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी भोजन, खरीद और प्रतिक्रिया में सादगी रखने को कहेगी।

Taurus, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 2 से 8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? लव राशिफल सोमवार रिश्तों के लिए शांत शुरुआत देगा। बाहर जाने का प्लान टल जाए तो निराश होने के बजाय साथ समय बिताएं। रसोई में चाय, घर की छोटी बातचीत या शाम की सैर बड़े कार्यक्रम से ज्यादा अपनापन दे सकती है। अविवाहित लोगों को किसी का स्थिर और सहज व्यवहार आकर्षित करेगा। मंगलवार आपकी वाणी रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी। बात सुनने और सही समय पर जवाब देने से प्रेम मजबूत होगा। घर में मेहमान आएं तो जीवनसाथी को अकेले जिम्मेदारी न उठाने दें। साथ मिलकर व्यवस्था करना भी निकटता का हिस्सा है। बुधवार और गुरुवार विवाह या लंबे रिश्ते में सावधानी मांगेंगे। बाहर की परेशानी, भाई बहन की बात या आर्थिक दबाव का असर पार्टनर पर न डालें। अधिकार जताना और बार बार सुधार करना दूरी बढ़ाएगा। प्रेम संबंध में गुरुवार आकर्षण और जुनून दे सकता है, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव भी रहेगा। आराम मांगना ठीक है, पर सामनेवाले को अपनी पूरी भावनात्मक जिम्मेदारी न बनाएं। शुक्रवार से रिश्ते में सहयोग लौटेगा। जीवनसाथी व्यावहारिक मदद देगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोस, रिश्तेदारी या परिचित परिवार के माध्यम से कोई बातचीत शुरू हो सकती है। उसे तुरंत अंतिम निष्कर्ष न मानें। शनिवार आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगा, लेकिन घर का धैर्य ही रिश्ते की असली परीक्षा रहेगा।

करियर राशिफल सप्ताह की शुरुआत स्थिर है। कारोबार में औसत गति भी उपयोगी होती है, क्योंकि इससे लंबित काम व्यवस्थित किए जा सकते हैं। विद्यार्थी सोमवार को सहपाठी की मदद लें। नोट्स साझा करना, कठिन सवाल समझना या परीक्षा की योजना बनाना लाभ देगा। संपत्ति या घर की खरीद से जुड़ा कागजी निर्णय जल्दबाजी में न करें। मंगलवार प्रस्तुति, क्लाइंट कॉल, इंटरव्यू, शिक्षण और बिक्री वाले काम के लिए अच्छा है। आपकी आवाज में भरोसा रहेगा। फिर भी पूरा दिन काम, मेहमान और घरेलू जिम्मेदारी में बांटने से शरीर थक सकता है। प्राथमिकता तय करें। बुधवार और गुरुवार में परिणाम उम्मीद से कम लग सकते हैं। खर्च, खराब मूड या सहकर्मी की प्रतिक्रिया आत्मविश्वास हिला सकती है। इसे स्थायी स्थिति न मानें। ऑफिस में चुपचाप काम पूरा करना बहस से बेहतर रहेगा। यात्रा में समय का अंतर रखें। शुक्रवार बड़ा सुधार देगा। विद्यार्थी गहरी एकाग्रता के साथ पिछला काम पूरा कर सकते हैं। कारोबार करने वाले आत्मविश्वास से निर्णय ले पाएंगे और कमाई बेहतर होगी। नौकरी में वरिष्ठ आपके काम और व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। शनिवार सार्वजनिक पहचान और ऑर्डर के लिए अच्छा है। फिर भी चमकदार प्रस्ताव तुरंत स्वीकार न करें। वृषभ की धीमी और पक्की चाल इस सप्ताह सबसे सुरक्षित रहेगी।

धन राशिफल सोमवार में आय और खर्च संतुलित रह सकते हैं। बड़ा लाभ न हो तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। घर, जमीन या संपत्ति से जुड़ा निवेश अभी रोकना बेहतर होगा। मंगलवार उपयोगी बचत, बीमा की समीक्षा, सावधि जमा या लंबे समय की सुरक्षा योजना पर सोचने के लिए अच्छा है। कोई भी कदम अपनी जरूरत और समझ के अनुसार लें। केवल किसी की सलाह पर पैसा न लगाएं। मंगल का दूसरे भाव में प्रवेश कमाई की इच्छा बढ़ाएगा, लेकिन तेज निर्णय और परिवार पर दिखावे का खर्च भी बढ़ा सकता है। बुधवार और गुरुवार बजट की परीक्षा लेंगे। खर्च आय से आगे निकल सकता है। मन खराब होने पर ऑनलाइन खरीद, बाहर खाना या किसी को प्रभावित करने के लिए खर्च न करें। यात्रा में पैसे और डिजिटल भुगतान जांचें। किसी भावुक कहानी के कारण जल्दबाजी में उधार न दें। शुक्रवार से कमाई और आत्मविश्वास लौटेगा। कारोबार में अच्छा भुगतान या ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी करने वालों को वित्तीय स्थिति ज्यादा सुरक्षित लगेगी। शनिवार सामाजिक पहचान से व्यापारिक लाभ हो सकता है। फिर भी जोखिम वाला निवेश सीमित रखें। पैसा शांत गणना से बढ़ेगा, उत्साह की लहर से नहीं।

सेहत राशिफल स्वास्थ्य को दवा से ज्यादा संतुलन की जरूरत होगी। सोमवार लंबी यात्रा रद्द हो तो उसे शरीर के लिए राहत मानें। मंगलवार आप खुद को बहुत सक्षम समझकर काम, मेहमान, फोन और घरेलू जिम्मेदारी एक साथ उठा सकते हैं। शरीर की थकान मन से पहले दिखाई दे सकती है। खाना न छोड़ें। ताजा और सरल भोजन रखें। देर रात तक व्यवस्था में लगे रहना अगले दिन कमजोरी देगा। बुधवार और गुरुवार संवेदनशील रहेंगे। तनाव, खर्च और घरेलू तकरार से नींद, पाचन, सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। यात्रा में समय से निकलें। जल्दी पहुंचने की चिंता में तेज वाहन न चलाएं। मन उदास हो तो शांत प्रार्थना, धीमी सांस या नियमित मंत्र जाप जैसा सरल अभ्यास उपयोगी होगा। इसे किसी चमत्कारी उपाय की तरह नहीं, मन को लय देने की आदत की तरह लें। शुक्रवार से शरीर दिनचर्या का अच्छा जवाब देगा। शनिवार सफलता और सामाजिक कार्यक्रम से मूड बेहतर होगा, लेकिन खुश दिन भी थका सकते हैं। लौटकर आराम करें। आपकी सेहत नियमित भोजन, पर्याप्त नींद और शांत संगत से मजबूत होगी।