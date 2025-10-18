Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Weekly Horoscope 19-25 October 2025 Vrishabh Saptahik Rashifal
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 19-25 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा?

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 19-25 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है। 

Sat, 18 Oct 2025 07:54 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते को कमजोर न पड़ने दें, बल्कि सुखद पलों को साझा करें। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए पेशेवर चुनौतियों का सामना करें। सेहत और धन दोनों ही पॉजिटिव हैं।

वृषभ राशि के लिए 19-25 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा?

वृषभ लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इगो से जुड़े मुद्दे रहेंगे। अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करें। यही एकमात्र तरीका है, जिससे आप चीजों को सुलझा सकते हैं। कुछ महिलाएं अपने एक्स लवर के पास वापस जा सकती हैं, लेकिन इसका असर वर्तमान संबंधों पर भी पड़ सकता है। आप विदेश में छुट्टियां मनाने की योजना बना सकते हैं, जहां आप साथ में ज्यादा समय बिता सकते हैं। असहमति के दौरान अपने शब्दों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें वीकेंड से पहले कोई अट्रैक्टिव व्यक्ति मिल जाएगा।

करियर राशिफल: आपको अपने करियर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई सीनियर या सहकर्मी आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश कर सकता है। इससे आप मेंटल रूप से परेशान हो सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की उम्मीद कर रहे स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग संस्थान और उसके माहौल से खुश नहीं हैं, वे उसे छोड़ने और किसी जॉब वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने पर विचार कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नौकरी के इंटरव्यू के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, परिवहन, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और फर्नीचर से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:दिवाली से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, 5 राजयोग का महासंयोग खूब देगा लाभ
ये भी पढ़ें:4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन, कल दोपहर तक धनतेरस का मुहूर्त

फाइनेंशियल लाइफ: पर्सनल लाइफ में आर्थिक समस्याओं के बावजूद, आपके दैनिक जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दे रहेंगे। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी उत्सव पर भी खर्च करना पड़ेगा। कुछ जातक इस सप्ताह संपत्ति, वाहन खरीदेंगे या घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। आप सोने सहित लग्जरी की वस्तुएं खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। व्यवसायी टैक्स संबंधी मामलों को सुलझाने में भी सफल होंगे।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब भी आपको बेचैनी महसूस हो, डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें मामूली एलर्जी या वायरस से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है। आपको त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जबकि कुछ जातकों को कान संबंधी समस्याओं के लिए भी डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती है। मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। महिलाओं में स्त्री रोग संबंधी शिकायतें विकसित होंगी।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 19 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें?
ये भी पढ़ें:धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन भाग्य

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने