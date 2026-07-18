वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19-25 जुलाई तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। सप्ताह की शुरुआत में रुके काम पूरे हो सकते हैं, जबकि बीच में करियर की व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और फिजूलखर्ची से बचें।
Taurus Weekly Horoscope 19-25 July 2026: इस सप्ताह आपके सामने काम भी रहेंगे और मौके भी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि किस बात को पहले करना है, यह समझदारी से तय करना पड़ेगा। हफ्ते के पहले दो दिन मन हल्का रहेगा। कई दिनों से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। अगर किसी योजना पर काफी समय से सोच रहे थे तो अब उसे अमल में लाने की शुरुआत कर सकते हैं। घर का माहौल भी सुकून देगा और अपनों के साथ बैठने का समय मिलेगा।
मंगलवार के बाद कामकाज की रफ्तार तेज होगी। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोग आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन हर बात सबको बताना जरूरी नहीं है। अपने काम पर ध्यान रखें। बिना वजह की बहस से दूरी बनाकर चलेंगे तो फायदा होगा। सप्ताह के आखिर तक हालात फिर आपके पक्ष में होते नजर आएंगे और कई अटके काम पटरी पर लौट सकते हैं।
वृषभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाकर चलने का है। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था तो अब उसे खत्म करने का मौका मिलेगा। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए घर का माहौल सामान्य रहेगा। किसी पारिवारिक काम में सभी का साथ मिलेगा। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि सिर्फ पहली मुलाकात के आधार पर कोई राय बनाना ठीक नहीं होगा। रिश्ते समय के साथ ही मजबूत होते हैं। बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बन सकता है।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत राहत देने वाली रहेगी। पुराने काम पूरे होंगे और अधिकारियों से भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। कारोबार करने वाले लोग नए ग्राहक जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए यह समय नियमित पढ़ाई का है। अगर रोज तय समय पर पढ़ेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलेंगे। घर या परिवार की जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। निवेश करना हो तो सिर्फ भरोसेमंद जगह ही करें। सप्ताह के बीच में किसी को उधार देने या बिना सोचे किसी योजना में पैसा लगाने से बचें। सप्ताह के आखिर में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी। बचत की तरफ ध्यान देना आगे चलकर फायदा देगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत ठीक रहेगी, लेकिन दिनचर्या बिगड़ी तो परेशानी बढ़ सकती है। सुबह थोड़ा समय टहलने या हल्की एक्सरसाइज के लिए निकालें। बाहर का खाना कम खाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें।बीच सप्ताह में थकान, गैस या सिरदर्द जैसी छोटी दिक्कत हो सकती है। देर रात तक जागने से बचें। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। सप्ताह के आखिर तक फिर से ताजगी महसूस होगी।
सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा काम पर ध्यान देंगे, उतना ही फायदा मिलेगा। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। धैर्य रखें, सही समय आने पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र