वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।
Taurus Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस बार भोजन, आराम और जरूरी मामले पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपका अपना समय अब शुरू हो रहा है। इसलिए ध्यान स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर वापस आ जाएगा, जो आपको स्टेबल रखती हैं। सप्ताह का शुरुआती भाग एक्सपेक्टेशन से स्लो लग सकता है, लेकिन यह कोई बुरा संकेत नहीं है। यह आपको समय देता है यह देखने का कि किस चीज की अनदेखी की गई है, और किस चीज को उचित हेल्प की जरूरत है। इससे पहले कि यह बाकी सब चीजों को प्रभावित करे। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, मन शांत होता जाता है। यह आसान तरीकों से कॉन्फिडेंस बनाने का एक अच्छा समय है।
वृषभ राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अब लंबी बातों की तुलना में छोटे इशारे अधिक मायने रखेंगे। आप में से एक यह मान सकता है कि सब कुछ समझ लिया गया है। जबकि दूसरा अभी भी अधिक स्नेह, अधिक समय या अधिक देखभाल चाहता है। मौन को ही सब कुछ न कहने दें। अगर आप सिंगल हैं, तो अधिक आकर्षण उस व्यक्ति से आने की संभावना है, जो शांत स्वभाव का हो, न कि नाटकीय। इस समय चमक-दमक से अधिक शांति मायने रखती है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको नॉर्मल महसूस कराए, आपकी बात सुने या इमोशनल रूप से सुरक्षित महसूस कराए, वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक गहरा प्रभाव छोड़ सकता है, जो केवल उत्साह के साथ आता है। चीजों को बिना जबरदस्ती के आगे बढ़ने दें।
इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
किसी धीमी स्पीड से चल रहे टास्क या कमजोर रूटीन पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यह शायद प्रभावशाली न लगे लेकिन यह आपके बाकी काम को कम तनाव के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप दिक्कत को सॉल्व करने के बजाय उसके आसपास काम कर रहे हैं, तो अब उससे सीधे निपटने का सही समय है। बेहतर तरीका आपको अतिरिक्त स्पीड से अधिक मदद करेगा। लगातार कोशिश करना अब आपके लिए अच्छा संकेत है। स्टूडेंट्स को अंतिम समय के दबाव की तुलना में अनुशासन से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना अधिक होती है।
इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस बार छोटी-छोटी खरीदारी से नॉर्मल से अधिक जानकारी मिल सकती है। आप शायद यह महसूस करेंगे कि आराम, आदत और जरूरत कहां आपस में मिल रही हैं। इसे कठोरता से आंकने की जरूरत नहीं है। यह बस क्लियर होने का एक मौका है। एक बार जब आप खर्च करने के पीछे का कारण समझ लेते हैं, तो बाद में बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। नियमित खर्च, घर के खर्च और जरूरतों को अब प्राथमिकता देनी चाहिए। एक आसान प्लान बड़े वित्तीय वादों से कहीं अधिक मददगार साबित हो सकती है। अगर आप हर हफ्ते होने वाले खर्चों की जांच करना चाहते हैं, तो यह अच्छा समय है। सप्ताह का दूसरा भाग अधिक आरामदायक हो सकता है क्योंकि आपकी प्राथमिकताओं पर भरोसा करना आसान हो जाता है। अभी लिया गया एक समझदारी भरा फैसला दैनिक जीवन को हल्का बना सकता है।
इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
भारीपन का मतलब यह नहीं है कि कुछ गलत है। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि आपके शरीर को अधिक देखभाल की जरूरत है। भोजन न करना, कम नींद, जल्दबाजी भरी शामें या बहुत अधिक तनाव, ये सभी लक्षण अब नॉर्मल से अधिक तेजी से सामने आ सकते हैं। अधिक कोशिश करने के बजाय, इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। गर्म भोजन, पर्याप्त आराम और शाम को थोड़ा समय बिताने से बहुत मदद मिल सकती है। साथ ही, तनाव के किसी एक सोर्स को कम करना भी फायदेमंद हो सकता है, जिसे आप नॉर्मल मानते रहते हैं। आपको पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपको बार-बार मिलने वाले ऐसे आराम की जरूरत है, जो वास्तव में आपका साथ दे।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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