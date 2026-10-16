वृषभ साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 अक्टूबर तक करियर में चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग; जानें लव लाइफ और सेहत का हाल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: जानें वृषभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियों में सुधार के संकेत हैं। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों और नए संपर्कों से सहयोग मिल सकता है।

Taurus Weekly Horoscope 18 to 24 October 2026, Saptahik Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी गहरी सोच और भीतर की बेचैनी के साथ हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में आपके आठवें भाव में रहेगा। बाहर से स्थिति अच्छी हो सकती है, आय या बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है, फिर भी मन हर बात का दूसरा पक्ष देखने लगेगा। इसलिए शुरुआती प्रतिक्रिया को अंतिम सच न मानें। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला में आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहे हैं। काम, दिनचर्या, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और छोटी जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा। जो चीजें लंबे समय से टल रही थीं, उन्हें व्यवस्थित करने का यह समय है। मंगल और गुरु कर्क के तीसरे भाव में साहस, संपर्क और प्रयास को बढ़ा रहे हैं। सही संवाद और लगातार फॉलोअप आपके लिए इस सप्ताह भाग्य से कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के नवम भाव में आएगा। यहां से सप्ताह का स्वर हल्का होगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि, परिवार के किसी बड़े की सलाह, यात्रा, पढ़ाई या भविष्य की योजना में भरोसा बढ़ेगा। पिता या पिता समान व्यक्ति से जुड़ी राहत मिल सकती है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के दसवें भाव में जाएगा, जहां राहु भी है। करियर, प्रतिष्ठा, काम का विस्तार और लोगों की नजर में आपकी जगह मजबूत हो सकती है। महत्वपूर्ण लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। काम का माहौल सुधरेगा और कारोबारियों को नए अवसर दिख सकते हैं। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के ग्यारहवें भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। आय, पुराने संपर्क और लंबित लाभ की समीक्षा होगी। सम्मान मिलेगा, लेकिन भीतर का संशय पूरी तरह खत्म हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए सफलता के बीच भी जमीन से जुड़े रहें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल सप्ताह के शुरुआती हिस्से में रिश्ते थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं। आठवें भाव का चंद्रमा पुरानी शिकायत या अनकही बात को ऊपर ला सकता है। जीवनसाथी की छोटी टिप्पणी भी जरूरत से ज्यादा चुभ सकती है। ऐसे समय में हर मुद्दा एक बैठक में हल करने की कोशिश न करें। वक्री शुक्र छठे भाव में है। इसलिए प्रेम इस सप्ताह रोमांस के साथ साथ रोजमर्रा की जिम्मेदारी की परीक्षा भी लेगा। समय पर पहुंचना, काम बांटना, खर्च पर साफ बात करना और सामने वाले की थकान समझना रिश्ते को मजबूत करेगा। 18 अक्टूबर शाम के बाद मन खुलने लगेगा। नवम भाव का चंद्रमा साथ में पूजा, यात्रा, परिवार से मिलने या किसी अर्थपूर्ण बातचीत का अवसर दे सकता है। सिंगल लोगों के लिए परिचित मंडली, काम या यात्रा के दौरान नई बातचीत बन सकती है। 21 अक्टूबर के बाद करियर व्यस्त होगा, लेकिन साथी का समर्थन भी उपयोगी रहेगा। किसी उपलब्धि पर जीवनसाथी खुश हो सकता है। 23 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रता और सामाजिक जीवन को सक्रिय करेगा। पुराने दोस्त से संपर्क लौट सकता है और रिश्ते में भी हल्कापन आएगा। फिर भी 24 अक्टूबर को बुध वक्री होने के करीब पुराने संदेश, पुरानी तुलना या अधूरी बातचीत फिर सामने आ सकती है। वर्तमान संबंध को अतीत की कसौटी पर न रखें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल करियर के लिए यह सप्ताह धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआती हिस्से में छठे भाव की सक्रियता आपको काम की छोटी गलतियां पकड़ने, प्रतिस्पर्धा संभालने और लंबित जिम्मेदारियां साफ करने में मदद करेगी। मन अस्थिर हो तो भी काम की तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितनी महसूस होगी। 18 अक्टूबर शाम के बाद नवम भाव का चंद्रमा प्रशिक्षण, उच्च अध्ययन, सलाह, यात्रा और नए विचार को समर्थन देगा। व्यापार शुरू करने, रुकी योजना को दोबारा देखने या किसी सेवा को बेहतर तरीके से पेश करने की सोच बन सकती है। आंकड़े और व्यवहारिक तैयारी साथ रखें। 21 अक्टूबर के बाद दसवें भाव का चंद्रमा राहु के साथ करियर में महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा। वरिष्ठों, क्लाइंट या निर्णय लेने वाले लोगों से समर्थन मिल सकता है। कारोबारियों के लिए विस्तार पर चर्चा उपयोगी होगी। नौकरी करने वालों को जिम्मेदारी, दृश्यता या प्रशंसा मिल सकती है। छात्रों के लिए बुध छठे भाव में विवरण और अभ्यास को महत्व देता है। कठिन विषय को दोहराना, मॉक टेस्ट और नोट्स सुधारना लाभ देगा। 23 अक्टूबर के बाद मित्र या सहपाठी से मदद मिल सकती है। शुक्रवार और सप्ताहांत की सफलता के बावजूद बड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें। बुध वक्री होने के करीब आवेदन, ईमेल, तारीख और दस्तावेज दोबारा जांचें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल वित्तीय रूप से सप्ताह में अच्छे संकेत हैं, लेकिन शुरुआत में मन की बेचैनी गलत निर्णय करवा सकती है। आठवें भाव का चंद्रमा आपको जोखिम, उधार या दूसरे लोगों के पैसे से जुड़े विषय पर ज्यादा सोचने को कहता है। खर्च को छिपाने या टालने के बजाय साफ हिसाब बनाएं। 18 अक्टूबर शाम के बाद भाग्य का समर्थन बढ़ेगा। अतिरिक्त आय, रुका भुगतान, कमीशन या परिवार से मदद की संभावना बन सकती है। मंगल और गुरु तीसरे भाव में हैं, इसलिए कमाई का रास्ता मेहनत, संपर्क, बिक्री, लेखन, यात्रा या छोटे प्रयासों से खुल सकता है। 21 अक्टूबर के बाद करियर से आय के नए रास्ते दिख सकते हैं। राहु दसवें भाव में अलग तरीका आजमाने की इच्छा बढ़ाता है। प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल तेजी से लाभ के लिए स्थिर आय को जोखिम में न डालें। 23 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव की सक्रियता लाभ और नेटवर्क को मजबूत करेगी। शनि यहां वक्री है, इसलिए पुराने संपर्क, लंबित भुगतान या पुरानी आय योजना को दोबारा देखना उपयोगी रहेगा। जीवनसाथी या परिवार से जुड़ी संपत्ति पर सकारात्मक बात हो सकती है, लेकिन सप्ताहांत में बड़ी संपत्ति खरीदने की जल्दी न करें। 24 अक्टूबर के बाद बुध की वक्री चाल नियमित भुगतान, ऋण, कार्ड और कागजी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बेहतर है। एक सफल दिन को दस खर्चों का कारण न बनने दें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शरीर सामान्य रह सकता है, लेकिन शुरुआती हिस्से में मन ज्यादा काम करेगा। बेचैनी, देर तक सोचते रहना या एक साथ कई काम पकड़ना शाम तक थकान बढ़ा सकता है। भोजन और नींद का समय स्थिर रखें। छठे भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र दिनचर्या की कमियां जल्दी दिखा सकते हैं। इन्हें डर की तरह न लें। यही समय छोटे सुधार करने का है। बाहर का भारी खाना कम रखें और पानी नियमित पिएं। 18 अक्टूबर शाम के बाद मानसिक स्थिरता बढ़ेगी। प्रार्थना, पढ़ना या परिवार के साथ शांत समय नसों को आराम दे सकता है। मध्य सप्ताह में काम की सफलता से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन घर के किसी बड़े, खासकर मां की सुविधा पर ध्यान देना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम हिस्से में सामाजिक कार्यक्रम और काम दोनों बढ़ सकते हैं। थकान महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। लंबी यात्रा टल जाए तो शरीर को आराम मिल सकता है। स्क्रीन से आंखों को ब्रेक दें और देर रात की आदत कम करें। स्वास्थ्य इस सप्ताह किसी बड़े उपाय से नहीं, शांत और नियमित जीवन से बेहतर रहेगा।