वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 18 से 24 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 17, 2026 09:11 pm IST
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (18- 24 जनवरी 2026) : इस हफ्ते रिश्तों से जुड़ी परेशानियां सुलझेंगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिनसे आपकी मेहनत और लगन साबित होगी। धन और सेहत-दोनों में अच्छे और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। रिश्ते में शांत रहें और अपने काम समय पर पूरे करें। इस सप्ताह सेहत और पैसा दोनों आपका साथ देंगे।

वृषभ राशि का लव राशिफल- इस हफ्ते प्यार में थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातों में पूरा सपोर्ट दें। कुछ लोग अपने रिश्ते की बात माता-पिता से भी कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के लिए एक्स-पार्टनर के साथ पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं, जिससे जिंदगी में फिर से खुशी आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि इसका असर आपके मौजूदा रिश्ते पर न पड़े। हफ्ते का पहला हिस्सा शादी से जुड़ा फैसला लेने के लिए शुभ है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल- ऑफिस में धैर्य रखें और सीनियर्स व बॉस के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें। इससे काम से जुड़ी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान होगा। जो लोग क्रिएटिव प्रोफाइल में हैं, उन्हें आलोचना झेलनी पड़ सकती है। सफलता पाने के लिए रिस्क लेने और अपने प्रोफाइल को बेहतर करने की जरूरत होगी। कुछ महिलाओं को प्रमोशन या इन्क्रीमेंट मिल सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, फाइनेंस, सेल्स, मीडिया, लीगल, आर्किटेक्चर और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों पर काम का दबाव रहेगा और डेडलाइन टाइट रहेंगी।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसे की आवक होगी, जिससे शेयर मार्केट, ट्रेड या सट्टा कारोबार में निवेश करने का मन बनेगा। लेकिन बड़े निवेश से पहले सही सलाह लेना जरूरी है। बिजनेस के लिए फंड जुटाने या किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद में पैसा खर्च हो सकता है। भाई-बहन भी आर्थिक सहायता मांग सकते हैं, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। कुछ महिलाएं दान-पुण्य पर पैसा खर्च करेंगी। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के योग भी बन रहे हैं। घर के बड़े लोग बच्चों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंभीर हो सकते हैं।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- इस हफ्ते सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे। ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना छोड़कर प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट अपनाएं। पॉजिटिव सोच रखें और योग को दिनचर्या में शामिल करें। जिम जॉइन करने के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों को कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
