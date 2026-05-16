वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 17 से 23 मई तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 17- 23 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (17- 23 मई 2026)- वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ कामों को लेकर टेंशन रह सकती है। मन भी थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे चीजें ठीक होने लगेंगी। घर के लोगों का साथ मिलेगा, जिससे मन को राहत महसूस होगी। इस दौरान किसी भी बात को ज्यादा दिल पर लेने से बचें। शांत रहकर काम करेंगे तो कई काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे।

वृषभ राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों में इस सप्ताह अच्छा समय रहने वाला है। पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। जो लोग लंबे समय से किसी बात को लेकर नाराज चल रहे थे, उनके बीच दूरी कम हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन खुश कर सकती है। इस दौरान अपने लोगों की बातों को समझने की कोशिश करें, इससे रिश्ते और बेहतर होंगे।

वृषभ राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि मेहनत का फायदा जरूर मिलेगा। अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए समय धीरे-धीरे अच्छा होता दिखेगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। बाहर या दूसरे शहर से जुड़े कामों में फायदा मिलने के संकेत हैं।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कमाई बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा। हफ्ते के बीच में धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने पैसे के वापस मिलने की उम्मीद भी है। इस दौरान बिना जरूरत के खर्च करने से बचना होगा। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। बचत पर ध्यान देंगे तो आगे फायदा रहेगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में यह सप्ताह ठीक रहेगा। शुरुआत में थोड़ी कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा काम की वजह से शरीर में आलस भी रह सकता है। मानसिक तनाव का असर नींद पर पड़ सकता है। समय पर खाना खाएं और बाहर की चीजें कम खाएं। सुबह थोड़ी देर टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पुरानी छोटी-मोटी परेशानी इस दौरान फिर परेशान कर सकती है, लेकिन धीरे-धीरे राहत मिल जाएगी।