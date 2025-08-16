Taurus Weekly Horoscope 17-23 August 2025 vrishabh rashi ka saptahik rashifal

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 17 से 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (17-23 अगस्त 2025) :' लव रिलेशनशिप में चली आ रही परेशानियों को दूर करने के विकल्पों को ढूंढें। कार्यक्षेत्र में मतभेदों से दूर रहें और जिम्मेदारी से कार्य करें। जिम्मेदारी से कार्य करने से करियर में ग्रोथ मिलेगी। आज रोमांटिक के साथ साथ प्रोडेक्टिव भी बने रहें। ऑफिस में चली आ रही परेशानियों को दूर करें और अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। इस सप्ताह कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं।

लव राशिफल- आज सावधान रहें। प्रेम जीवन में किसी भी तरह की दखलअंदाजी न करें। रोमांस को चलने दें जैसे चल रहा है। आज प्रेमी साथ में समय व्यतीत करें। वहीं महिलाओं को आज माता-पिता का सहयोग मिल सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ सिंगल महिलाओं की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और वे प्रपोज करने के बारे में भी सोच सकती हैं। इस सप्ताह एक्स भी वापस आ सकता है। शादीशुदा जातक आज हर उस चीज से बचे रहें जिनसे उनके वैवाहिक जीवन में फर्क पड़े।

करियर राशिफल- काम के प्रति कमिटेड रहें। आज कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आपका पर्सनल जीवन भी प्रभावित होगा। कुछ प्रोफेशनल को ऑफिस में अधिक समय व्यतीत करना पड़ सकता है। जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। जो लोग अपने संस्थान से खुश नहीं वो सप्ताह के पहले भाग में अपना सीवी अपडेट करें। बिजनेसमैन इस सप्ताह अधिकारियों से अपने मनमुटाव दूर करने में सफल होंगे। एंटरप्रेन्योर इस सप्ताह नए प्रोजक्ट या आइडिया पर काम कर सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी जिस वजह से आप रियल एस्टेट पर निवेश कर सकते हैं। लॅान्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप बच्चे की पढ़ाई का भी पूरा खर्चा उठाने में सक्षम रहेंगे। कुछ बिजनेसमैन अपने माता-पिता के साथ फाइनेंशियल प्रॅाब्लमस को दूर करने में सफल होंगे। पुराना दिया हुआ कोई पैसा भी इस सप्ताह मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज इंफेक्शन संबंधित समस्या हो सकती है, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना होगा। चीनी और तेल का सेवन कम कर लें और हेल्दी चीजों का सेवन शुरू करें। आंख और नाक से संबंधित समस्या भी हो सकती है। हालांकि कोई सीरियस दिक्कत नहीं होगी। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, वे इस सप्ताह से ही इसकी शुरुआत कर लें। ये समय स्मोकिंग छोड़ने के लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com