वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16-22 अगस्त तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ साप्ताहिक राशिफल के अनुसार सप्ताह की शुरुआत पढ़ाई, प्रेम, रचनात्मक काम और आत्मविश्वास के लिहाज से अच्छी रहेगी। सोमवार शाम से बुधवार तक काम, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और खर्च को लेकर सावधानी और अनुशासन जरूरी होगा। गुरुवार और शुक्रवार रिश्तों, साझेदारी और कारोबार के लिए बेहतर रहेंगे।
Taurus Weekly Horoscope 16-22 August 2026: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक काम, प्रेम और अपनी प्रतिभा को सामने लाने की इच्छा बढ़ेगी। सप्ताह की शुरुआत इसलिए हल्की और उत्साह देने वाली रह सकती है। काम में कोई लंबित आइडिया फिर से उठेगा। विद्यार्थी कठिन विषय को समझने में बेहतर लय पाएंगे। कारोबार करने वाले नई योजना पर सोच सकते हैं। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को ज्यादा व्यवस्थित और परिणाम केंद्रित करेगा। आप चाहेंगे कि चीजें ठीक तरीके से हों। बस परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत न रोकें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। यह समय सीखने और योजना को आकार देने में मदद करेगा। सोमवार सुबह करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद मन में तुलना बढ़ सकती है। अपनी प्रगति को दूसरे की गति से न मापें। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके छठे भाव में आएगा। इसके बाद काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य और विरोधी पक्ष का दबाव बढ़ेगा। किसी की बात पर तुरंत भरोसा करने के बजाय तथ्य जांचें। ऑफिस में अपनी योजना सीमित लोगों तक रखें। प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में तैयारी मजबूत रहे तो आत्मविश्वास बना रहेगा। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव जिम्मेदारी की भावना बढ़ाएगा। यही समय दिनचर्या ठीक करने का है। मंगलवार और बुधवार मेहनत वाले दिन हैं। काम चलेगा, लेकिन बीच में छोटे अवरोध आएंगे। बिना जरूरत उधार लेना या किसी की बात पर बड़ा फैसला करना उचित नहीं होगा। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। किसी सहकर्मी की टिप्पणी को व्यक्तिगत न लें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। रात में आराम और शरीर की जरूरत को प्राथमिकता दें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके सातवें भाव में आएगा। सप्ताह का दूसरा हिस्सा रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार के लिए बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नया संपर्क, प्रस्ताव या चर्चा सामने आ सकती है। हर बात को अंतिम परिणाम न मानें, लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने का समय अच्छा है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव संबंधों में गहराई बढ़ाएगा। सामने वाले के शब्दों के साथ उसका व्यवहार भी देखें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में परिवार, आउटिंग या साथ समय बिताने का मन बनेगा। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव भावनाओं को तीखा कर सकता है, इसलिए जिद से बचें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके आठवें भाव में जाएगा। सप्ताहांत के बाद वाले हिस्से में खर्च, थकान और निजी मामलों में गोपनीयता जरूरी होगी। खुशी मनाएं, लेकिन सीमाएं न भूलें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत प्रेम के लिए सहज है। पांचवें भाव का चंद्रमा आपको खुलकर बात करने की हिम्मत देगा। अगर किसी से बात चल रही है तो रविवार या सोमवार के पहले हिस्से में बातचीत स्वाभाविक लगेगी। बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है। एक साफ संदेश, साथ चाय या थोड़ी देर की मुलाकात काफी है। पहले से रिश्ते में हैं तो पार्टनर आपकी रचनात्मकता और उत्साह को पसंद करेगा। बच्चों से जुड़ी छोटी खुशी दंपती का मूड अच्छा कर सकती है। सोमवार शाम से बुधवार तक छठे भाव का चंद्रमा रिश्तों में छोटी शिकायतें बढ़ा सकता है। समय, काम का बंटवारा, खर्च या किसी रिश्तेदार की बात बहस बन सकती है। पार्टनर को सुधारने की परियोजना न बनाएं। जो बात जरूरी है, उसे एक बार साफ कहें। बार बार उसी मुद्दे पर लौटेंगे तो तनाव बढ़ेगा। बुधवार को खास तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति की टिप्पणी को रिश्ते की सच्चाई न मानें। फोन या चैट पर गलतफहमी हो तो सीधे बात करें। गुरुवार से सातवें भाव का चंद्रमा राहत देगा। जीवनसाथी या पार्टनर व्यावहारिक मदद कर सकता है। परिवार के किसी काम, खरीद, यात्रा या फैसले में साथ मिलेगा। अविवाहित लोगों को मित्र, रिश्तेदार या परिचित घेरे से किसी संपर्क का संकेत मिल सकता है। इसे तुरंत गंभीर रिश्ता न मानें। समय दें। शुक्रवार शाम तक निकटता अच्छी रहेगी। ससुराल या विस्तृत परिवार का सहयोग भी माहौल बेहतर कर सकता है। शनिवार दोपहर के बाद आठवें भाव का चंद्रमा निजी भावनाएं गहरी करेगा। शक, अधिकार या पुराने मुद्दे उठाने से बचें। जो रिश्ता स्वस्थ है, उसे अनावश्यक परीक्षा में न डालें। प्रेम में इस सप्ताह सादगी और निरंतरता सबसे बड़ी ताकत होगी।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए रविवार और सोमवार का पहला हिस्सा बहुत उपयोगी है। पांचवें भाव का चंद्रमा समझ, स्मरण और प्रस्तुति को समर्थन देता है। नोट्स बनाना, रिवीजन, अभ्यास प्रश्न और कठिन अध्याय का दोबारा अध्ययन अच्छा रहेगा। खेल या प्रदर्शन आधारित गतिविधि में भी आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सफलता को निश्चित न मानें, लेकिन तैयारी का असर साफ दिखेगा। अगर परीक्षा सामने है तो सुबह का समय पढ़ाई के लिए रखें और शाम को खुद का छोटा टेस्ट लें। सोमवार शाम से बुधवार तक काम की गति बदल जाएगी। छठे भाव का चंद्रमा प्रतियोगिता और जिम्मेदारी बढ़ाता है। ऑफिस में काम ज्यादा हो सकता है। किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो लिखित तथ्य रखें। बहस में ऊर्जा खर्च न करें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आवेदन, तैयारी और फॉलोअप जारी रखना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी इस हिस्से में दूसरों से तुलना छोड़कर अभ्यास पर टिकें। स्वास्थ्य की वजह से ध्यान कम लगे तो छोटे अध्ययन सत्र बनाएं। कारोबार करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में बड़ा विचार बन सकता है, लेकिन उसका बजट और क्षमता जांचना जरूरी है। गुरुवार से शनिवार के पहले हिस्से तक सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और नए संपर्क को सक्रिय करेगा। नई डील, ग्राहक या सहयोग का प्रस्ताव आए तो लाभ के साथ जिम्मेदारी भी देखें। किसी कागजी या कानूनी मामले में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन अंतिम नतीजे का दावा न करें। रिकॉर्ड साफ रखें। शुक्रवार को मीटिंग, नेटवर्किंग और बातचीत उपयोगी रहेगी। शनिवार दोपहर के बाद संवेदनशील जानकारी सीमित लोगों तक रखें। इस सप्ताह करियर में स्थिर मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
रविवार और सोमवार के शुरुआती हिस्से में पैसा रचनात्मक काम, बच्चों, पढ़ाई या मनोरंजन पर जा सकता है। निवेश या बाजार से जुड़ी कोई बात आकर्षक लगे तो पहले अपनी रिसर्च देखें। केवल अच्छे मूड में जोखिम न बढ़ाएं। पांचवें भाव का चंद्रमा जल्दी परिणाम की इच्छा बढ़ा सकता है। रकम छोटी रखें। घर के नियमित खर्च और आने वाली फीस या यात्रा के लिए पैसा अलग रखें। सोमवार शाम से बुधवार तक उधार और कर्ज के मामले में सावधानी चाहिए। गैरजरूरी खरीद के लिए पैसा लेना बाद में असहज कर सकता है। छठे भाव का चंद्रमा बकाया और भुगतान की तरफ ध्यान दिलाता है। कार्ड की तारीख, ईएमआई और छोटे बिल जांचें। वित्तीय योजना सबके साथ साझा न करें। परिवार का पैसा, निवेश या खाते की जानकारी निजी रखें। किसी परिचित की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन निर्णय अपनी समझ से लें। गुरुवार और शुक्रवार बचत और संयुक्त योजना के लिए बेहतर हैं। जीवनसाथी के साथ बजट बैठकर देख सकते हैं। कारोबार में प्रस्ताव आए तो भुगतान का चक्र और नकदी की जरूरत समझें। शुक्रवार में पैसा बचाने का मन मजबूत रहेगा। किसी लंबित भुगतान में हलचल हो सकती है। शनिवार दोपहर के बाद आठवें भाव का चंद्रमा अचानक खर्च का संकेत देता है। घर, वाहन, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़ा छोटा खर्च आ सकता है। इसलिए सप्ताहांत के लिए थोड़ी रकम अलग रखें। पैसा इस सप्ताह मौके भी देगा, लेकिन राहत उन्हीं को मिलेगी जो सीमा पहले तय करेंगे।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में ऊर्जा अच्छी रहेगी। चलना, हल्का व्यायाम या कोई नियमित फिटनेस रूटीन फिर शुरू करना आसान लगेगा। फिर भी अच्छे मूड को ज्यादा मेहनत का लाइसेंस न बनाएं। समय पर खाना खाएं। देर रात तक फोन देखने की आदत कम करें। पांचवें भाव का चंद्रमा उत्साह देता है, लेकिन नींद की कमी को नहीं छिपा सकता। सोमवार शाम से बुधवार तक स्वास्थ्य को थोड़ा ज्यादा ध्यान चाहिए। छठे भाव का चंद्रमा छोटी शिकायतों को सामने ला सकता है। थकान, पाचन की परेशानी, चिड़चिड़ापन या शरीर में कमजोरी लगे तो आराम बढ़ाएं। बाहर की यात्रा में पानी साथ रखें। बेवजह बहस से भी शरीर की ऊर्जा घटेगी। अगर कोई परेशानी लगातार बनी है तो स्वयं अनुमान लगाने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें। गुरुवार और शुक्रवार में भावनात्मक सहयोग स्वास्थ्य को बेहतर महसूस करा सकता है। परिवार के साथ समय, घर का भोजन और नियमित नींद फायदा देंगे। शरीर के संवेदनशील संकेतों को छिपाकर न रखें। शनिवार में सामाजिक गतिविधि बढ़ सकती है, लेकिन शाम के बाद ज्यादा भारी भोजन या देर रात से बचें। आठवें भाव का चंद्रमा शरीर को धीमा होने का संकेत दे सकता है। आराम को आलस न मानें। इस सप्ताह स्वास्थ्य स्थिर रहेगा अगर उत्साह के साथ अनुशासन भी रखा जाए।
सप्ताह की सलाह
रविवार और सोमवार की शुरुआत में अपनी प्रतिभा और पढ़ाई पर भरोसा रखें। सोमवार शाम से बुधवार तक काम, स्वास्थ्य और खर्च को व्यवस्थित करें। गुरुवार और शुक्रवार रिश्तों और साझेदारी में साफ संवाद रखें। शनिवार दोपहर के बाद जोखिम और निजी मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र