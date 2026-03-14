वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।
Taurus Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के जातक धैर्य और स्मार्ट योजना बनाने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आसान कार्यों को पूरा करें और नियमित दिनचर्या बनाएं। आज के दिन लिए गए छोटे-छोटे फाइनेंशियल डिसीजन भविष्य में मददगार साबित हो सकते हैं। परिवार की बात सुनने से उन्हें सुकून मिलेगा। कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें। अच्छी तरह आराम करें, सीमित बजट बनाए रखें। इस सप्ताह में छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ने, हेल्दी आदतें बनाने और प्रतिदिन छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेने की सलाह दी जाती है। रिश्ते, धन और काम में शांति व दृढ़ता से सफलता मिलती है।
वृषभ राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
विश्वास और देखभाल बनाए रखना इस सप्ताह आपकी लव लाइफ को आकार देगा। वृषभ राशि के लोग किसी पारिवारिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो उनके लिए जरूरी हो। ईमानदार रहें और अपने पार्टनर की बात सुनें। दैनिक कार्यों को साझा करने और सच्ची बातें कहने से कपल्स एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं। छोटे-छोटे गिफ्ट्स या मैसेज बहुत मायने रखते हैं। परंपराओं और पारिवारिक भावनाओं का सम्मान करें। तीखी आलोचना से बचें। धैर्य रखें।
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में वृषभ राशि के जातकों के लिए निरंतर प्रयास फलदायी साबित हो सकते हैं। चल रहे कार्यों को पूरा करें और अगले लेवल के लिए क्लियर नोट्स बनाएं। जहां आप मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें। अगर आप किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो किसी सीनियर या मार्गदर्शक से सलाह लें। समय का पालन करें और अत्यधिक मेहनत करने से बचें। फाइल या समय को मैनेज करने के तरीके में छोटे-छोटे सुधार भी लाभ लाते हैं। सहकर्मियों के साथ विनम्र रहें। इस समय में सावधानीपूर्वक योजना बनाने से आने वाले सप्ताह सुगम होंगे। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और प्रगति पर नजर रखें।
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप सावधानी बरतते हैं तो धन संबंधी मामले स्टेबल प्रतीत होते हैं। अपने बिल की जांच करें और अनावश्यक बिल को कैंसल करें। प्रत्येक भुगतान से थोड़ी रकम बचाएं और रिस्क भरे सौदों से बचें। अगर आपको कोई प्रपोजल मिलता है, तो उसकी शर्तें पढ़ें और जरूरी सवाल पूछें। तुरंत सौदे करने के बजाय खरीदारी के लिए स्थानीय, विश्वसनीय स्रोतों पर विचार करें। परिवार के साथ लॉन्ग टर्म योजनाओं पर बात करें। एक स्टेबल बजट आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा और भविष्य की जरूरतों के लिए एक सुरक्षित आधार बनाता है। इमरजेंसी सेविंग्स के रूप में कुछ पैसे बचाकर रखें।
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित नींद लें और हल्की कसरत करें, जैसे चलना या योग करना। दाल, फल और सब्जियों से युक्त पौष्टिक, घर का बना शाकाहारी भोजन करें। पानी का भरपूर सेवन करें और मीठे स्नैक्स का सेवन करने से बचें। बिजी दिनों में गहरी सांसें लें और मन को शांत करने के लिए ध्यान या प्रार्थना करें। किसी भी लगातार दर्द के लिए डॉक्टर से सलाह लें। थकान होने पर आराम करें। एनर्जी और स्वास्थ्य लाभ के लिए एक आसान लाइफस्टाइल बनाए रखें और हल्की कसरत करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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