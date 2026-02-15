Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

Feb 15, 2026 12:03 am IST
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

Taurus Weekly Horoscope 15-21 February 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह शांत कदम उठाने और क्लियर सोच रखने की जरूरत है। छोटे-छोटे कामों पर ध्यान दें, परिवार के साथ किसी भी अनबन को ठीक करें, और प्रैक्टिकल मदद लें। जब आप सब्र रखते हैं तो सेविंग्स होती है और काम धीरे-धीरे पूरा होगा। अभी से प्लानिंग करने से प्रेशर कम महसूस होगा। इस सप्ताह के आखिर तक लगातार नतीजे देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह हल्का सब्र और पक्की प्लानिंग से आप दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं। छोटे-छोटे फैसले लें। आपके दोस्त कोई मददगार खबर और अच्छा मूड बनाने में मदद करेंगे।

वृषभ राशि के लिए 15 से 21 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आप प्यार के मामले में स्टेबल और रोमांटिक महसूस करेंगे। आपके छोटे-छोटे काम पार्टनर को खुश करेंगे। अगर सिंगल हैं, तो छोटी-मोटी पार्टियों में शामिल हों या किसी दोस्ताना पड़ोसी से बात करें। इस सप्ताह सब्र रखने से नए रिश्ते बनते हैं। छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में क्लियर रूप से बोलें और उनकी सुनें। साथ में टहलने, चाय पीने या किसी छोटे काम में मदद करने जैसा आरामदायक, शांत समय प्लान करें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आप सबसे अच्छा तब परफॉर्म करते हैं, जब आप काम पर स्टेबल और शांत महसूस करते हैं। हर दिन एक क्लियर कदम उठाएं और बड़े कामों से पहले आसान काम पूरे करें। टीम के छोटे-मोटे कामों में मदद करें और आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो उसका इस्तेमाल फाइल ऑर्गनाइज करने या प्लान बनाने में करें। कोई नई आदत या टूल सीखने से बाद में मदद मिलेगी।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

ध्यान से चुनाव करने पर धन का मामला स्टेबल रहता है। बिना प्लान की खरीदारी से बचें और उन छोटे सब्सक्रिप्शन या फीस को चेक करें, जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको काम या किसी छोटे प्रोजेक्ट से पैसे मिलने की उम्मीद है, तो रिकॉर्ड बनाए रखें। हर दिन थोड़ी सेविंग्स करें, थोड़ी सी रकम भी काम आ सकती है। अगर आपको एक्स्ट्रा इंकम चाहिए, तो घर पर किए जा सकने वाले आसान कामों के बारे में सोचें। छोटी-मोटी चिंताओं से बचने और शांत रहने के लिए परिवार के साथ शेयर किए गए खर्चों के बारे में क्लियर बात करें। अपनी प्रोग्रेस पर भरोसा करें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आपके शरीर के लिए रेगुलर आदतें फायदेमंद साबित हो सकती हैं। रोज एक ही समय पर सोएं, सादा खाना खाएं और जरूरी हाइजीन रूल्स फॉलो करें। आज के दिन कपल्स फ्री टाइम साथ में स्पेन्ड करें। आज के दिन थोड़ी देर टहलें और स्ट्रेच करें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो पहले आराम करें और धीरे-धीरे पानी का सेवन करें। परेशान होने पर थोड़ी देर सांस लेने की कोशिश करें और परिवार से प्यार से बात करें। सोने से पहले शांत रूटीन और रोज के छोटे-मोटे काम एनर्जी बढ़ाएंगे। अपने शरीर के छोटे-छोटे इशारों पर फोकस करें और प्यार से अपने काम पूरा करें। इस सप्ताह बच्चों के साथ प्यार भरी बातें करें।

