वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 14 से 20 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 14 से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल ( 14-20 सितंबर 2025) : इस सप्ताह आपको शांत रहना होगा और भरोसे के साथ आगे बढ़ने होगा। रोजमर्रा की आदतें सुकून देंगी। काम में मौके मिलेंगे, रिश्ते गहरे होंगे, बस ध्यान से सुनो और सोच-समझकर काम करें। अचानक बदलाव या बड़ा जोख़िम मत लें। रोज थोड़ा बचत करें।

लव राशिफल- सब्र और नरमी से इस सप्ताह आपके रिश्ते मज़बूत होंगे। अगर अविवाहित है तो घर-परिवार या दोस्ताना मिलन में किसी अच्छे, मिलते-जुलते इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी या जोड़े छोटे-छोटे काम और रोजमर्रा की रस्में मिलकर करेंगे तो नज़दीकियां बढ़ेंगी। बहस में जिद न करें। ज्यदा सुनें और कम बोलं। अपने से बड़ों का सम्मान करें और वक़्त-वक्त पर प्रेमी की मदद करें।

करियर राशिफल- काम की जगह इस सप्ताह आपको तुम्हारा ठहराव और ध्यान सबको दिखेगा। काम धीरे-धीरे और ठीक से करना होगा। आज नई सोच के साथ आगे बढ़ें। भरोसेमंद साथी के साथ मिलकर काम करें और किसी की सलाह का बुरा न मानें। समझौता करने में जल्दबाज़ी न करें। कागज ध्यान से पढ़ें। प्रबंधक अगर काम पूरा होने का सही समय पूछें तो ईमानदारी से बताएं। अपने हुनर को सुधारने के लिए छोटा कोर्स या अभ्यास कर सकते हैं। नम्र भाषा रखें और हर वादे को निभाएं। इससे सम्मान और भरोसा बढ़ेगा।

आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में सोच-समझकर और धीरे-धीरे बचत करने से आपको फायदा होगा। महीने के बिल देखें और बेकार के खर्चें रोक दें। कोई छोटा रिफ़ंड आ सकता है। उसे बचत या इमरजेंसी में रखें। जोखिम वाले निवेश या बड़े उधार देने से बचें। किसी भरोसेमंद परिवारजन से बजट पर बात कर सकते हैं। छोटे खर्च लिखें ताकि आपको अपने खर्चे का पैटर्न दिखे। सब्र रखने और साधारण खर्च करने से आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे और तनाव भी कम होगा।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह तुम्हारी सेहत रोज के नियम और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से अच्छी रहेगी। सुबह के समय एक्सरसाइज करें या छोटी सैर से दिन शुरू करें। ताज़ी सब्ज़ी, अनाज और फल को डाइट में शामिल करें। भारी तला-भुना और देर रात का खाना छोड़ दें। पानी बराबर पिएं और थकने पर आराम करें। साधारण सांस लेने की कसरत या प्रार्थना से मन शांत होगा। कोई पुरानी तकलीफ हो तो भरोसेमंद डॉक्टर से मिलें और सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com