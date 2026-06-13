वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 14 से 20 जून तक का समय कैसा रहेगा?
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।
Taurus Weekly Horoscope 14-20 June 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आप स्वास्थ्य के मामले में अच्छे रहेंगे। प्रेम और संतान की सिचूऐशन भी अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन में बदलाव की उम्मीद करें। आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल अवसरों को अच्छे से हैंडल करें। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन इस सप्ताह ठीक रहेगी, और कोई बड़ी बीमारी भी आपको नहीं होगी।
वृषभ राशि के लिए 14 से 20 जून तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का वृषभ राशि के जातकों का लव राशिफल कैसा रहेगा?
बिना किसी शर्त के अपना प्यार जाहिर करने के बारे में सोचें। आप अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाने की योजना बनाने में माहिर हैं। अपने माता-पिता के साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात करने के लिए थोड़ा समय निकालें। जो लोग अभी सिंगल हैं, या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें काम की जगह, क्लास रूम, किसी सरकारी कार्यक्रम या ट्रैवल करने के दौरान कोई स्पेशल व्यक्ति मिल सकता है।
इस सप्ताह का वृषभ राशि के जातकों का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस की राजनीति से दूर ही रहें। इस सप्ताह आपको अपने काम के प्रदर्शन को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान दोपहर का टाइम नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बिजनेसमैन को भी अपने व्यापार को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने के मौके मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
इस सप्ताह का वृषभ राशि के जातकों का धन राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ऐसे में आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। महिला जातक अपने घर की मरम्मत या उसे नया रूप देने में दिलचस्पी लेंगी। कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आपको ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी होगी। जमीन-जायदाद और निवेश से जुड़े मामलों को संभालते समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा। कारोबारी लोग विदेशी मुद्रा में लेन-देन कर सकते हैं। कुछ लोग कारोबार में निवेश करने का डिसीजन भी ले सकते हैं।
इस सप्ताह का वृषभ राशि के जातकों का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
ट्रैवल के दौरान अपनी दवा लेना न भूलें। हड्डियों से जुड़ी बीमारियों या दर्द से आपको राहत मिल सकती है। आप जिम या योग क्लास में शामिल होने के बारे में भी सोच सकते हैं। बच्चों को मुंह या दांतों से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। दोपहर के टाइम में आपको आंखों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। शराब और तंबाकू दोनों ही चीजों का सेवन छोड़ने के लिए समय बहुत शुभ है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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