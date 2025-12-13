वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 14 से 20 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope 14-20 December 2025, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: हेल्दी आदतों और रोजाना की रूटीन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। घर का कोई काम या छोटी-मोटी मरम्मत अच्छे से पूरी होगी। सहकर्मियों के साथ अपनी बॉउन्ड्री बनाए रखें। धीरे-धीरे धन का आगमन होगा। अचानक खर्च करने से बचें। नए आइडिया के लिए किसी करीबी दोस्त के साथ अपने विचार शेयर करें। एनर्जी को शांत और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आराम करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि के लिए 14 से 20 दिसंबर का समय कैसा रहेगा? वृषभ लव लाइफ: इस हफ्ते आपका रिलेशन रोमांस भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो समान रुचियों या सोशल कार्यक्रम के जरिए नए लोगों से मिलें। शब्दों से ज्यादा आपकी मुस्कान मायने रखती है। कपल्स को रोजाना की योजनाओं और उम्मीदों के बारे में बात करने के लिए शांत समय निकालना चाहिए। पुरानी बातों को उठाने से बचें। इसके बजाय छोटे-छोटे इशारों पर ध्यान दें। एक सोचा-समझा मैसेज या एक छोटा सा गिफ्ट मूड को बेहतर बना सकता है। इस सप्ताह धैर्य के साथ एक-दूसरे के बीच विश्वास को मजबूत करने और रोमांस को गहरा करने के लिए पूरी तरह से सुनने की कोशिश करें।

करियर राशिफल: काम में सावधानी के साथ प्लान और प्रयास करने का फल मिलेगा। सबसे पहले अपनी टॉप प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाएं और जहां संभव हो छोटे-छोटे काम दूसरों को सौंप दें। कोई सहकर्मी आपसे सलाह मांग सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स दें। लंबे प्रोजेक्ट्स में अचानक बदलाव करने से बचें। डॉक्युमेंट्स को अच्छी तरह से ऑर्गनाइज रखें और महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप लें। अपनी टीम के साथ एक छोटी परफॉर्मेंस मीटिंग क्लियर व स्मार्ट डीसीजन लेने और भ्रम को रोकने में मदद करेगी। मनोबल को ऊंचा और स्टेबल बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे पूरे हुए गोल्स का जश्न मनाएं। हर शुक्रवार को साप्ताहिक लक्ष्य भी बनाएं।

फाइनेंशियल राशिफल: इस हफ्ते आपकी धन की स्थिति धीरे-धीरे स्टेबल होगी। हर महीने बिलों की जांच करें और खर्च कम करने के लिए एक क्षेत्र चुनें, जैसे कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जिनका आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। अगर कमाई की उम्मीद है, तो तारीखों की जांच करें और रसीदें भी इकट्ठा करके रखें। लिखित समझौते के बिना पैसे उधार देने से बचें। इमरजेंसी स्थिति के लिए एक अलग सेविंग्स जार में एक छोटा सा हिस्सा अलग रखने पर विचार करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें और खरीदने से पहले रुकें। खर्चों की एक बेसिक लिस्ट अगले महीने की योजना को शांति से बनाने में मदद करेगी। आज सलाहकार के साथ लक्ष्यों की जांच भी करें।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह आपका शरीर कोमल देखभाल चाहता है। नियमित नींद लेने का लक्ष्य रखें, देर रात स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचें, और तनाव होने पर धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें। गर्म, हल्का भोजन करें जिसमें फ्रेश सब्जियां, साबुत अनाज और हल्के मसाले हों, जो आपके पाचन के अनुसार हों। एनर्जी और पाचन में मदद के लिए भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें। अकड़न से बचने के लिए हर सुबह कंधे और गर्दन को स्ट्रेच करें। अगर सिरदर्द होता है, तो आंखों को आराम दें। दवा लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ