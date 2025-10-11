वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल ( 12- 18 अक्टूबर 2025) : इस हफ्ते वृष राशि वालों के लिए समय स्थिर और शांत रहेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा संयमित और संतुलित महसूस करेंगे। कामकाज और घर दोनों जगह आपकी छोटी-छोटी कोशिशें असर दिखाएंगी। फैसले सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें। इस हफ्ते आपकी शांत ऊर्जा आपको कई अधूरे काम पूरे करने में मदद करेगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। नींद पूरी लें, अच्छा खाएं और अपनी रूटीन सेट करें। थोड़ा-थोड़ा बचत करें और अपने शब्दों में मिठास रखें। ये हफ्ता बेहतर बनेगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार का माहौल सुकून भरा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच समझ और अपनापन बढ़ेगा। साथ में छोटी-छोटी बातें करना या घर के कामों में मदद करना रिश्ते को मजबूत करेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी क्लास, इवेंट या समाजसेवा के काम में किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। किसी से बात करते वक्त सरल रहें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। नए रिश्तों में परिवार की राय और संस्कारों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में इस हफ्ते स्थिरता और फोकस बनाए रखना जरूरी है। एक काम पूरा करें, फिर दूसरा शुरू करें। जल्दबाजी से बचें और काम के नोट्स सही रखें। आपके बॉस या सीनियर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को नोटिस कर सकते हैं। टीम में सभी से नम्रता से पेश आएं और किसी विवाद से दूर रहें। जरूरत पड़े तो काम के लिए थोड़ा वक्त मांगने से हिचकिचाएं नहीं। इस हफ्ते कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई छोटा कोर्स, किताब या आर्टिकल पढ़ना फायदेमंद रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में ये हफ्ता सामान्य रहेगा। खर्चे कंट्रोल में रहेंगे अगर आप ध्यान से चलें। अनावश्यक चीजें खरीदने से बचें और जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाकर रखें।घर के खर्चों में परिवार से सलाह लेकर ही बड़ा फैसला लें। हर हफ्ते थोड़ी बचत करें, ये आगे काम आएगी। किसी को उधार देने से पहले दो बार सोचें। अपने खर्च और बैंक बैलेंस पर नजर रखें। डिस्काउंट या ऑफर में खरीदारी करके भी थोड़ी बचत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस हफ्ते अच्छी रहेगी अगर आप अपनी रूटीन ठीक रखें। रोजाना एक ही समय पर उठें, हल्की सैर करें और देर रात भारी खाना न खाएं। पानी खूब पिएं, शरीर में थकान हो तो आराम करें। अगर जकड़न या दर्द महसूस हो तो हल्का योग या स्ट्रेच करें। अगर कोई दिक्कत बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। घरवालों से अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com