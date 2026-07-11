Vrishabh Saptahik Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 जुलाई तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह मेहनत, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। करियर में प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है और नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। रिश्तों में बातचीत सोच-समझकर करें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
Taurus Weekly Horoscope 12-18 July 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह साहस के साथ शुरू होगा, पर यह साहस संयम मांगता है। कुछ अलग करने, छोटी यात्रा करने या रुका फैसला लेने का मन बनेगा। शुरुआत में धन सामान्य रहेगा और धैर्य जल्दी टूट सकता है। रिश्तों में भी हल्का तनाव दिखता है, इसलिए बोलने से पहले सोचें। एक गर्म बहस पूरी शाम खराब कर सकती है।
मध्य सप्ताह में मेहनत का आकार दिखने लगेगा। छोटे भाई-बहन या किसी युवा सहयोगी से मदद मिल सकती है। सुस्ती और बेचैनी बीच-बीच में आएगी, पर यह कमजोरी नहीं है। बस शरीर आपको धीमी चाल की याद दिला रहा है। शुक्रवार और शनिवार घर, परिवार, मां के सहयोग और सामाजिक सुख के लिए बेहतर रहेंगे।
वृषभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सोमवार थोड़ा नाजुक रह सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से घरेलू जिम्मेदारी, खरीदारी या बोलचाल पर खटपट हो सकती है। बात को जीतने की जिद न बनाएं। मंगलवार से माहौल सुधरेगा और ईमानदार बातचीत से दूरी कम होगी। शुक्र रिश्तों में मिठास देना चाहता है, पर भाषा आपकी जिम्मेदारी रहेगी।
बच्चे या घर के युवा सदस्य खुशी दे सकते हैं। मध्य सप्ताह प्रेम में सामान्य रहेगा, जो आपके लिए अच्छा ही है। हर रिश्ता हर दिन नाटकीय नहीं होता। गुरुवार को नया दोस्त या पुराना परिचित फिर जुड़ सकता है। अविवाहित लोगों को सामाजिक दायरे में रुचि का संकेत मिल सकता है। सप्ताहांत में परिवार के साथ फिल्म, भोजन या छोटा आउटिंग मन को नरम करेगा।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
यह मेहनत वाला सप्ताह है। शुरुआत में साहस बढ़ेगा और आप कोई मुश्किल काम उठा सकते हैं। यात्रा, अतिरिक्त जिम्मेदारी या ऐसा काम सामने आ सकता है, जिसे लोग टाल रहे थे। परिणाम सीधे प्रयास से जुड़ेंगे। मंगलवार को किसी भाई-बहन, सहयोगी या टीम मेंबर की मदद काम आएगी।
विद्यार्थियों के लिए समय उपयोगी है, खासकर जब वे तुलना छोड़कर अपनी दिनचर्या पर लौटें। ऑफिस में काम करने वालों को मेल, रिपोर्ट और मीटिंग की तैयारी समय से करनी चाहिए। गुरुवार व्यस्त और मानसिक रूप से थका सकता है, पर नया संपर्क फायदा दे सकता है। शनिवार घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी व्यावहारिक योजना के लिए ठीक रहेगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
धन को संभालकर चलना होगा। सोमवार को बड़ा खर्च या वाहन खरीदने की जल्दबाजी ठीक नहीं दिखती। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए चमकदार निर्णय टालें। मंगलवार और बुधवार कमाई मेहनत से आएगी। शुरुआत में लगेगा कि प्रयास ज्यादा और फल कम है, पर जमीन तैयार हो रही है।
शुक्रवार से राहत मिलेगी। माता-पिता, परिवार या घर से जुड़े मामले में सहयोग संभव है। बचत बढ़ाने की सोच अच्छी रहेगी। शनिवार को घर की जरूरी चीजें, फर्नीचर या उपकरण खरीदने का मन हो सकता है। जरूरत हो तो खर्च करें, लेकिन बजट लिखकर रखें। सामाजिक कार्यक्रम और छोटी यात्राएं खर्च बढ़ा सकती हैं।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य पर शुरुआत से ध्यान दें। यात्रा, थकान, शरीर में गर्मी या पाचन से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। हर काम जल्दी निपटाने की आदत कम करें। मंगलवार और गुरुवार तनाव, नींद और भूख पर असर डाल सकते हैं। बाहर का भोजन कम करें।
वाहन चलाते समय ध्यान रखें, खासकर भीड़ और शाम के समय। मध्य सप्ताह में आलस के कारण व्यायाम छूट सकता है, लेकिन रात की छोटी सैर भी मदद करेगी। शुक्रवार और शनिवार मन हल्का होगा। घर साफ रखना, सादा भोजन और शांत शाम आपके लिए दवा जैसा काम करेंगे।
सप्ताह की सलाह
साहस रखें, पर उसे गुस्से या जल्दबाजी में न बदलें। धीरे किया गया काम इस सप्ताह ज्यादा टिकाऊ रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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