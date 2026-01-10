Hindustan Hindi News
Taurus Weekly Horoscope 11-17 January 2026 Vrishabh Saptahik Rashifal
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 11 से 17 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 11 से 17 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Jan 10, 2026 09:46 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Weekly Horoscope 11-17 January 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह सावधानी से की गई प्लानिंग और लगातार कोशिशों का इनाम देगा। डिटेल्स चेक करने के लिए समय निकालें, घर के रूटीन को फॉलो करें, और परिवार की सरल सलाह मानें। थोड़ी सेविंग्स करें और क्लियर नोट्स रखें। छोटे- छोटे कदम आपको लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ छोटे-मोटे काम प्यार से शेयर करें। आप स्टेबल और धैर्यवान महसूस करेंगे। सावधानी से लिए गए फैसले धीरे-धीरे लेकिन फायदे दिलाएंगे। परिवार का साथ, क्लियर प्लान और छोटी सेविंग्स से भविष्य के लक्ष्य जल्द ही पूरे होते हुए लगेंगे।

वृषभ राशि के लिए 11 से 17 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: इस सप्ताह प्यार करने वालों से नरमी से बात करें। छोटे-छोटे मददगार कामों से लगातार देखभाल दिखाएं। घर पर साथ में खाना खाना, सम्मान से बातचीत करना और सुनना भरोसे को गहरा कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो परिवार या कम्युनिटी की बैठक में इनविटेशन स्वीकार करें। कोई दोस्ती एक प्यार भरे रिश्ते में बदल सकती है। वादे निभाएं, जब जरूरतें अलग हों तो धैर्य बनाए रखें, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए परिवार के रीति-रिवाजों या परंपराओं का सम्मान करें। कठोर शब्दों से बचें। शांत लहजा और भरोसा रोमांटिक, सम्मानजनक रिश्ता बनाएगा। प्यार भरे शब्द शेयर करें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: रूटीन के कामों पर ध्यान दें। इस सप्ताह जरूरी कामों को एक-एक करके पूरा करें। जरूरत पड़ने पर क्लियर निर्देश मांगें और काम की प्रगति के बारे में आसान अपडेट दें। अच्छे नतीजे से किसी सहकर्मी या मैनेजर से तारीफ मिल सकती है। अचानक बदलाव या रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें। अपने काम को ट्रैक पर रखने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और लिस्ट का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें। टीम वर्क से काम आसान होगा और अधिक जिम्मेदारी के मौके मिल सकते हैं। दबाव में शांत रहें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप सावधानी से फैसले लेते हैं तो पैसा स्टेबल रहेगा। बड़ी खरीदारी से बचें और खरीदने से पहले कीमतें चेक करें। किसी भी एक्स्ट्रा कमाई में से थोड़ी रकम अलग रखें और खर्च के क्लियर नोट्स रखें। अगर आपको उधार लेना ही है, तो क्लियर शर्तें चुनें और परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह भी लें। छोटी-मोटी नौकरी या सुरक्षित काम से एक्स्ट्रा कमाने के छोटे मौकों पर नजर रखें। अपने प्लान क्लियर और आसान रखें। इस सप्ताह मासिक बिलों की सावधानी से जांच करें।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह अपनी आदतों से अपने शरीर का ख्याल रखें। जोड़ों और दिल को स्वस्थ रखने के लिए आसान योग या छोटी सैर करें। फल, अनाज और सब्जियों के साथ नियमित रूप से सादा शाकाहारी भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। सोने के घंटे स्टेबल रखें और सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। अगर तनाव होता है, तो धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें या किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से बात करें। छोटी-छोटी रोजाना की आदतें आपके स्वास्थ्य और मूड को मजबूत करेंगी। थकने पर आराम के लिए ब्रेक लें।

