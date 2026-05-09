वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope 10-16 May 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह सारा फोकस आप पर रहने वाला है। कोई निजी फैसला, काम से जुड़ी बात या शरीर से जुड़ा कोई संकेत आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप किन चीजों को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं और किनके साथ अब और समझौता नहीं करना चाहते। आपको किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस एक बेहतर रूटीन, क्लियर बाउंड्री (सीमाएं) या पैसों को लेकर कोई शांत फैसला ही काफी होगा। सप्ताह के बीच में कुछ बातों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ सकता है। अगर कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है, तो इंतजार करें, जब तक बात क्लियर न हो जाए। आपकी अपनी राशि में सूर्य और बुध का होना आपको अपनी स्थिति बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

वृषभ राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा? इस सप्ताह का वृषभ राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा? प्यार में इस सप्ताह मीठे वादों से ज्यादा व्यवहार की जरूरत है। यह उम्मीद न करें कि पार्टनर आपका मूड खुद ही समझ जाएगा। सिंगल्स का ध्यान किसी ऐसे इंसान की तरफ जा सकता है, जो जमीन से जुड़ा, धैर्यवान और सरल स्वभाव का हो। सिर्फ इसलिए किसी को न चुनें क्योंकि उनका ध्यान देना आपको जाना-पहचाना लग रहा है। वह रिश्ता जिसमें बातचीत के बाद आपको सुकून महसूस हो, आपके लिए मायने रखता है।

इस सप्ताह का वृषभ राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा? काम से जुड़ा कोई फैसला इस सप्ताह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉइज को किसी ऐसी जिम्मेदारी या सीनियर की उम्मीद का सामना करना पड़ सकता है, जहां एक क्लियर जवाब की जरूरत है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जल्दबाजी न करें। वही कदम उठाएं, जो आपकी क्षमता में हो। बिजनेस करने वाले जातकों को अपनी सर्विस की क्वालिटी या काम पेश करने के तरीके को चेक करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि वे पढ़ाई जारी रखें। आप सब कुछ अपने सिर लिए बिना भी एक भरोसेमंद कर्मचारी या मालिक बन सकते हैं। जब आप शांति से अपनी लिमिट तय करेंगे, तो लोग उसकी इज्जत करेंगे।

इस सप्ताह का वृषभ राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह पैसा और आपका आत्म-सम्मान एक-दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। आप अपनी इंकम, सेविंग्स और अपनी मेहनत के बदले मिलने वाले फल के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस करने के लिए शॉपिंग न करें। सेविंग्स की आदत इस सप्ताह सुधार ला सकती है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सब्र और सही फैक्ट्स की रूरत है। अगर आप अपने काम के लिए कम पैसे ले रहे हैं या आराम के नाम पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इया सप्ताह आपको यह बात समझ आ जाएगी। एक छोटा सा ईमानदारी भरा फैसला आपकी वित्तीय स्थिति को कंट्रोल में ले आएगा। प्लान को इतना आसान रखें कि उसे रोज फॉलो किया जा सके।

इस सप्ताह का वृषभ राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? आपका शरीर इस सप्ताह सादगी और देखभाल की मांग कर सकता है। गले, गर्दन, नींद या खाने-पीने की आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी छोटे संकेत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि आप काम कर पा रहे हैं। ऐसी देखभाल चुनें, जो नेचुरल लगे, न कि बहुत सख्त। डाइट को सजा न बनाएं। कोई ऐसी एक आदत चुनें, जिससे आपका शरीर सुरक्षित महसूस करे। जब शरीर रिलैक्स होगा, तो आपका मन भी कम तनावपूर्ण महसूस करेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)