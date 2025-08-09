Taurus Weekly Horoscope 10-16 August 2025 Vrishabh Saptahik Rashifal वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 10-16 अगस्त का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 10-16 अगस्त का समय कैसा रहेगा?

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 09:06 PM
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले में ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। ऑफिस में बड़े डिसीजन लेने पर विचार करें। समृद्धि समझदारी भरे निवेश करने में मदद करती है। अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें।

वृषभ लव लाइफ: प्रेम संबंधों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपको पिछले रिश्ते से जुड़ी कुछ समस्याओं को संभालने के लिए तैयार रहना होगा। आपका प्रेमी जिद्दी बरताव कर सकता है। जबकि कुछ महिला जातक अपने एक्स लवर को अपने जीवन में वापस पा सकती है, जिससे वर्तमान प्रेम संबंधों में भी उथल-पुथल मच सकती है। इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। पुरुष जातक ऑफिस रोमांस पसंद करेंगे, जिसका वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है। जो लोग अपने लव के मामले को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वे सप्ताह के दूसरे भाग में शादी का फैसला भी ले सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी मेहनत जारी रखें। कोई गंभीर प्रोफेशनल समस्या नहीं आएगी। क्लाइंट मीटिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी। कुछ पेशेवर लोग विदेश में अवसर देखेंगे। फाइनेंस, सेल्स, और प्रशासन से जुड़े लोगों का शेड्यूल काफी बिजी रहेगा। सरकारी कर्मचारियों पर भी नैतिकता से समझौता करने का भारी दबाव हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय अपने दायरे से आगे बढ़ने और कई बिजनेस में निवेश करने का है।

धन राशिफल: सप्ताह के पहले भाग में समृद्धि आपको नया वाहन या संपत्ति खरीदने में मदद करेगी। आप शेयर मार्केट या व्यवसाय में भी समझदारी भरे निवेश पर विचार कर सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। सप्ताह के पहले भाग में किसी दोस्त द्वारा आर्थिक मदद मांगे जाने की संभावना है। आप घर का रिनोवेशन या वाहन की मरम्मत पर भी खर्च कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। उम्रदराज जातकों को गीले फर्श का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह आपको बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाओं को छोटी-मोटी चोट लग सकती है। जो लोग खेलकूद में रुचि रखते हैं, उन्हें दिन के दूसरे भाग में सावधान रहना चाहिए। भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

