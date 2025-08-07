वृषभ राशिफल 8 अगस्त: अपने खर्चों पर रखें नजर, निवेश से पहले मार्केट की रिसर्च है जरूरी

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 8 August 2025, आज वृषभ राशिफल: आज रोमांस के बेस्ट साइड को एन्जॉय करें। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और कई तारीफें मिलेंगी। आज सेहत और धन दोनों ही बेहतर स्थिति में नहीं रहेंगे।

वृषभ लव राशिफल- आज आपके लव लाइफ में नए दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। कुछ रिलेशनशिप मजबूत होंगे और कुछ रिश्ते शादी की ओर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ का ब्रेकअप भी हो सकता है और आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आपके लिए बेहतर चीजें मौजूद हैं। आपको एक साथ समय बिताते समय अपने शब्दों या स्टेटमेंट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। शादीशुदा पुरुष जातकों को अपने एक्स लवर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आज शादीशुदा जिंदगी में उलझन पैदा हो सकती है।

वृषभ करियर राशिफल- काम को लेकर कमिटेड रहें और दिन का दूसरा भाग एडिशनल जिम्मेदारियों, प्रशंसा ईमेल या पदोन्नति के रूप में सफलता लाएगा। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक का काम संभालते हैं, उनकी डेजिग्नेशन में बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, एनिमेशन, एविएशन, ह्यूमन रिसोर्स और इंटीरियर डिजाइन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए शेड्यूल मुश्किल होंगे और उन्हें सीनियर्स से आलोचना भी मिल सकती है। स्डूटेंड्स को एग्जाम में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी और कुछ छात्र हायर स्टडीज के लिए विदेश भी जाएंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आपको खर्च पर नजर रखनी चाहिए और छोटे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रॉपर पेमेंट स्ट्रक्चर बनाए रखने चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट करते समय सतर्क रहना चाहिए। सट्टा व्यवसाय में निवेश करने से पहले मार्केट की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करने और पैसा खोने की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स आज अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार दिन का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी अच्छा है।

वृषभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं और आपको सतर्क रहना चाहिए कि दवाएं लेना नहीं भूलें। जिन लोगों को हर्ट से जुड़ी बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें आज बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ महिलाओं में माइग्रेन या हाईपरटेंशन हो सकता है। कुछ लोग फिसलन वाले क्षेत्रों से गुजरते समय फिसल भी सकते हैं। हेल्दी और बेक्ड स्नैक्स खाने की कोशिश करें और डीप ऑयल वाले स्नैक्स से दूर रहें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी शुक्र

शुभ दिन शुक्रवार

शुभ रंग गुलाबी

भाग्यशाली अंक 6

लकी स्टोन ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

