वृषभ राशिफल 5 सितंबर: आज रेगुलर खर्च का करें रिव्यू, खर्चों को एक छोटी लिस्ट बनाएं

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 5 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिर देखभाल और क्लियर रूटीन की मांग करता है जिसका आप बिना किसी हड़बड़ी के फॉलो कर सकें। छोटे-छोटे लक्ष्य लें और हर स्टेप पर फोकस बनाए रखें। तुरंत सुधारों से बचें और कंफर्ट बढ़ने के लिए समय दें। स्थिर टास्क के लिए खुद को शुक्रिया कहें।

वृषभ लव राशिफल- आपके रिलेशनशिप लगातार ध्यान से बढ़ते हैं। सुनने और छोटे-छोटे महत्वपूर्ण टास्कों में मदद करने में शांत समय बिताएं। अगर अविवाहित हैं, तो शांत बातचीत से रिश्ता शुरू हो सकता है, सच्चा इंटरेस्ट दिखाएं और सिंपल स्टोरी शेयर करें जो दिखाता है कि आप कौन हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, तो एक साथ खाना खाने या फिर से जुड़ने के लिए शॉर्ट वॉक जैसी छोटी ट्रीट की प्लानिंग बनाएं। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें।

वृषभ करियर राशिफल- काम आज सावधानी से किए गए प्रयास का रिजल्ट दे सकता है। रेगुलर कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे से करें, आपका स्थिर हाथ दूसरों के सामने खड़ा रहेगा। अगर फैसला लेने के लिए कहा जाए, तो वह ऑप्शन चुनें जो तुरंत लाभ के बजाए लॉन्ग टर्म स्थिरता देता हो। स्पष्ट नोट्स रखें और छोटे मैसेज को फॉलो करें। आपके रूटीन में छोटे-छोटे सुधार बाद में समय बचाएंगे और भरोसा बनाएंगे। आज सही मौकों को स्वीकार करें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- बजट की प्लानिंग बनाने और चेक के लिए आज का दिन अच्छा है। रेगुलर खर्च का रिव्यू करें और एक छोटी बचत का लक्ष्य सेट करें जिसे आप इस सप्ताह पूरा कर सकते हैं। जल्दी लाभ देने वाली बड़ी खरीदारी से बचें। छोटे-छोटे बदलावों की खोज करें, जैसे हर महीने एक आदत को सस्ते ऑप्शन से बदलना। बिलों और खर्चों को एक छोटी लिस्ट रखें जिसका आप रिव्यू कर सकें। ये स्थिर कदम आपके पॉकेट को हेल्दी रखेंगे और भविष्य के स्ट्रेस को कम करेंगे। कम करने के लिए एक खर्च नोट करें।

वृषभ सेहत राशिफल- स्थिर केयर से सेहत स्थिर दिखता है। शॉर्ट वॉक और सिंपल स्ट्रेचिंग स्ट्रेस को कम करते हुए पाचन और मूड में मदद करेगी। रेगुलर खाना खाएं, रात को लाइट खाना खाएं और देर से भारी नाश्ते से बचें जो नींद में खलल डालते हैं। अगर थका हुआ महसूस करें, तो रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा आराम करें या झपकी लें। अगर आप ज्यादा बैठते हैं तो हाइड्रेट करें और हर घंटे थोड़ा मूव करें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com