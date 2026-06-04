वृषभ राशिफल 5 जून 2026: आज बढ़ सकता है आर्थिक स्थिति पर दबाव, करियर में बनेगी नई पहचान
Taurus Today Horoscope 5 June 2026, Aaj ka Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्त, परिवार, सेहत और करियर में छोटी-मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ें आज 5 जून 2026 का वृषभ राशि का राशिफल-
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 5 जून 2026: आज वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धन की समझदारी के साथ प्लानिंग बनाएं। कार्यस्थल पर नई पहचान बनाने के मौके मिलेंगे। आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी। आज सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज रिश्तों को समझदारी के साथ संभालेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। धैर्य के साथ लिए गए फैसले आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। आज का दिन आपको मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। पढ़ें आज 5 जून 2026 का वृषभ राशिफल-
वृषभ लव राशिफल-
वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम का मालिक बुध है और वह आपके साथ द्वितीय भाव में संयोग कर रहा है। आपके प्रेम-संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। रिश्तों में समीपता बनी रहेगी। परिपक्वता बनी रहेगी। नए प्रेम में थोड़ा सी परेशानी रहेगी। किसी भी नए प्रेम में जाने से पहले बहुत सोच-समझकर विचार करें। हालांकि वैवाहिक स्थिति थोड़ी दूरी वाली बनी हुई है।
वृषभ करियर राशिफल-
आज वृषभ राशि वालों को करियर में नई पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। कामकाज के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। अपनों का सहयोग आपको कारोबार में तरक्की दिला सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम वालों को धन लाभ के संकेत हैं।
वृषभ आर्थिक राशिफल-
वृषभ राशि वालों के लिए निवेश के लिहाज से अच्छा समय है। निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बहुत शुभकारी समय है। खर्च की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को परेशानी कर सकती है। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सोच-समझकर फैसला लें। सुख-सुविधाओं में खर्च कर सकते है, जिससे आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल-
आपके स्वास्थ्य का मालिक शुक्र है। शुक्र आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। शुक्र बुध के साथ संयोग कर रहा है। शुक्र एक शुभ ग्रह है। चंद्रमा के सहयोग से आप विषम परिस्थिति से निकलकर आप एक सामान्य परिस्थिति में आ जाएंगे। सेहत से जुड़ी चली आ रही परेशानी दूर होगी। वृषभ राशि के लिए बुध-शुक्र और मंगल स्वगृही है, तो एक अच्छी स्थिति है। बस आपके सिर पर कोई चपेट न लगे, इस बात का ध्यान रखें। वाहन प्रयोग में हेलमेट आदि का विशेष प्रयोग करें।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। सुबह थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। धन की स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली साबित हो सकती है। अगर आप नौकरी में बदलाव की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह समय अच्छा है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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