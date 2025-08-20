वृषभ राशिफल 21 अगस्त: इमरजेंसी के लिए हर दिन एक छोटी रकम बचाएं, जोखिम भरे कदमों से बचें

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 21 August 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों आज स्थिर स्पीड से जीत होती है। एक स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और छोटे-छोटे काम पहले निपटा लें। पारिवारिक समय आराम लाता है और सिंपल भोजन करें और अच्छी बातचीत करनी चाहिए। अगर आप जल्दी-जल्दी खर्च करने से बचें तो पैसा शांत लगता है। जमीन पर टिके रहें, धीरे-धीरे सांस लें और शांत प्रोग्रेस को एन्जॉय करें। मस्त रहो.

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों आज प्यार कोमल और स्थिर हो सकता है। गर्म खाना शेयर करें या एक छोटा विचारों से भरा नोट भेजें। छोटी-छोटी दयालुताएं भरोसा बढ़ाती हैं और दिल को सुरक्षित महसूस कराती हैं। आज छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें, धैर्य चुनें। अगर अविवाहित हैं, तो फ्रेंडली इनवाइट स्वीकार करें और किसी शांत स्थान पर किसी से मिलना चाहिए। कार्यों में सतर्कता दिखाएं: एक मजबूत, स्लो रिश्ता बनाने के लिए हाथ पकड़ना चाहिए। अच्छी तरह सुनें और छोटे-छोटे जोक पर हंसें।

वृषभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर लगातार कोशिश से तारीफ मिलती है। उन सिंपल टास्कों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें पूरा करने की जरूरत है और जब संभव हो तो टीम के एक मेंबर की मदद करें। क्लियर कम्युनिकेशन मायने रखता है, छोटा मैसेज लिखें और डेट कंफर्म करें। एक विनम्र सवाल एक नए मौके ला सकता है। आज जोखिम भरे कदमों से बचें, इसके बजाए, स्थिर विश्वसनीयता दिखाएं। एक छोटा लक्ष्य सेट करें और दोपहर से पहले उस पर टिक कर दें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो धन स्थिर रहता है। खरीदारी से पहले बेकार की चीजों की एक छोटी लिस्ट बनाएं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और कीमतों की दो बार जांच करें। मील या ट्रांसपोर्ट में एक छोटा सा एडजस्टमेंट समय के साथ पैसे बचा सकता है। अगर कोई छोटी डील को ऑफर करता है, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सवाल भी पूछें। इमरजेंसी के लिए हर दिन एक छोटी रकम बचाएं।

वृषभ सेहत राशिफल- स्लो रूटीन रखने से सेहत में शांति महसूस होती है। भरपेट ब्रेकफास्ट करें और दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा टहलना चाहिए और दिन भर पानी पीते रहें। मशल्स को ढीला रखने के लिए हल्के स्ट्रेच की कोशिश करें। अगर आपको थकान महसूस हो तो अच्छी पोजिशन में बैठें और थोड़ा आराम करें। तनाव बढ़ने पर एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और धीरे-धीरे सांस लें। छोटी व स्थिर आदतें अब स्पोर्ट्स और काम के लिए लंबे समय के लिए ताकत और बेहतर एनर्जी का निर्माण करती हैं। आज रात एक्सरसाइज करें और जल्दी सो जाएं।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक बैल

तत्व पृथ्वी

शरीर का भाग गर्दन और गला

राशि स्वामी शुक्र

शुभ दिन शुक्रवार

शुभ रंग गुलाबी

भाग्यशाली अंक 6

लकी स्टोन ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com