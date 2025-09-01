Taurus Today Horoscope 2 September 2025 Aaj ka Vrishabh rashi ka Rashifal Daily future predictions वृषभ राशिफल 2 सितंबर: आज आने वाले खर्चों का रिव्यू करें, निवेश से पहले जुटाएं फैक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृषभ राशिफल 2 सितंबर: आज आने वाले खर्चों का रिव्यू करें, निवेश से पहले जुटाएं फैक्ट्स

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 1 Sep 2025 08:42 PM
Taurus Horoscope Today 2 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज आपके स्थिर स्वभाव की मदद मिलेगी। छोटे रूटीन और प्रैक्टिकल सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों से दयाभाव से बातचीत करें और रुके हुए काम निपटा लें। बचत और प्लानिंग शांति देती है। अपने आप को एक सिंपल एन्जॉय का अनुभव कराएं। धैर्य और स्पष्ट ऑप्शन स्लो लेकिन भरोसेमंद तरक्की और सुखद कंफर्ट लाते हैं।

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों को आज प्यार स्थिर और वॉर्म महसूस हो सकता है। छोटे-छोटे इशारे और केयर करने वाले शब्द आपके पार्टनर के साथ भरोसे को गहरा करते हैं। अपनी जरूरतों को धीरे से शेयर करें और उनकी बात सुनें। अगर सिंगल हैं, तो एक रिलैक्स एक्टिविटी में शामिल हों जहां आप विचारों से भरे लोगों से मिल सकें। अभी बड़े बदलावों पर जोर देने से बचें, इसके बजाए स्थिर संगति और सिंपल बातचीत को एन्जॉय करें।

ये भी पढ़ें:2 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

वृषभ करियर राशिफल- वृषभ राशि वालों आज आपको काम से लगातार कोशिश का फल मिल सकता है। रूटीन कार्यों को पूरा करने और डिटेल्स को व्यवस्थित करने पर फोकस करें। कागजी कार्रवाई या प्लानिंग की सावधानी से रिव्यू करने से छोटे सुधार हो सकते हैं। ऑफिस में कलीग आपकी स्थिर मौजूदगी और प्रैक्टिकल विचारों की तारीफ करेंगे। रियलिस्टिक प्रपोजल के लिए हां कहें लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा काम लेने से बचें। बड़े प्रोजेक्ट को सिंपल स्टेप में बांटें और स्पष्ट उम्मीदें पूछें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- वृषभ राशि वालों आज आपका पैसा सोच-समझकर चुने गए विकल्पों के साथ स्थिर रहने वाला है। आने वाले खर्चों का रिव्यू करें और बेकार की किसी भी चीज को कैसिंल करें। छोटे बजट एडजस्टमेंट से बचत को बिना स्ट्रेस के बढ़ने में मदद मिलती है। अगर निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं, तो फैक्ट्स जुटाएं और किसी भरोसेमंद फ्रेंड से दूसरी राय लें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें जो केवल कंफर्ट देती हैं। तुरंत लाभ के बजाए लॉन्गटर्म स्थिरता पर फोकस करें।

वृषभ सेहत राशिफल- वृषभ राशि वालों आज स्थिर केयर से सेहत में सुधार होगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करें, जैसे थोड़ी देर वॉक करना या हल्की स्ट्रेचिंग करना। संतुलित खाना खाएं और फ्रेश फ्रू्ट्स या सब्जियां शामिल करें। बिजी पीरियड के दौरान अपनी आंखों को आराम देने और धीरे-धीरे सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। देर से हैवी खाने और बहुत ज्यादा कैफीन से बचें। एक शांत रात्रि दिनचर्या और पर्याप्त नींद आपके मूड को बेहतर बनाती है।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
