वृषभ राशिफल 19 मई 2026: आज बनेंगे आय के नए मार्ग, बढ़ेगा मान-सम्मान , पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Taurus Horoscope Rashifal, Vrishabh Rashi ka Rashifal 19 May 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 19 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आप नवीनता के साथ उत्साह का अनुभव करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप महत्वपूर्ण कार्यों में लाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी और आपको आय के नए मार्ग प्राप्त होंगे। नए रिश्तों या संबंधों की शुरुआत हो सकती है। आपके रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा। जीवन में खुशियों का अनुभव करेंगे। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत संभव है। पढ़ें विस्तृत राशिफल-
वृषभ राशि का लव राशिफल:
आज वृषभ राशि के रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। प्रेम-संबंधों में समझदारी बढ़ेगी और तालमेल भी बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में सहयोग मिलता दिखाई देगा। परिवार के लोगों का व्यवहार संतोष देगा। जो लोग किसी के साथ रिश्ते में हैं, वे आज एक-दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित महसूस सर सकते हैं। शादीशुदा जातक अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट की योजना बना सकते हैं।
वृषभ राशि का करियर राशिफल:
वाणी और बुद्धि का अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा, चिकित्सा, लेखन तथा सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। व्यापार में नई संभावनाएं बनेंगी। आज आपका सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ेगा और आप सामूहिक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आज उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे और किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल:
आज आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और धन संबंधी मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा। आज आपकी रणनीतिक सोच से वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। निवेश से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज में सफलता मिलेगी। हालांकि आप आपको अपने खर्चों में नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों को नई डील या सौदा मिल सकता है। हालांकि किसी भी तरह के लुभावने निवेश से बचें, वरना धन की हानि हो सकती है।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल:
सूर्य और बुध आपकी राशि में स्थित होकर स्वास्थ्य को संतुलन देने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आज आपको अपने खान-पान में फल व हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। दिन की शुरुआत योग से करना उत्तम रहेगा। आप आपको खुद को निगेटिविटी से दूर रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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