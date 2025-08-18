Taurus Today Horoscope 19 August 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal Daily future predictions वृषभ राशिफल 19 अगस्त: आज खर्च पर कंट्रोल रखना रहेगा अच्छा, बेरोजगार लोगों को मिल सकती है नौकरी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Today Horoscope 19 August 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal Daily future predictions

वृषभ राशिफल 19 अगस्त: आज खर्च पर कंट्रोल रखना रहेगा अच्छा, बेरोजगार लोगों को मिल सकती है नौकरी

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 18 Aug 2025 08:36 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 19 अगस्त: आज खर्च पर कंट्रोल रखना रहेगा अच्छा, बेरोजगार लोगों को मिल सकती है नौकरी

Taurus Horoscope Today 19 August 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को लव अफेयर में आपको छोटे-मोटे झटकों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत दिखाने के लिए वर्कप्लेस पर नए चैलेंज स्वीकार करें। आर्थिक समृद्धि रहेगी, लेकिन सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां दे सकती है।

वृषभ लव राशिफल- आपके रिलेशनशिप में छोटी-मोटी रुकावटें आएंगी और आपको खुले दिमाग से उन्हें हैंडल के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं अपने पार्टनर के गुस्से का शिकार हो सकती हैं, जिससे उन्हें कंपकंपी महसूस हो सकती है। भले ही आपका लवर गुस्से वाले में हो, तब भी रिस्पॉन्स नहीं करें। बात करने के लिए चीजें शांत होने तक इंतजार करना चाहिए। अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें और सुनिश्चित करें कि आप आज अतीत में न जाएं। जीवन को मजबूत बनाने के लिए हमेशा जेंटल रहें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें।

ये भी पढ़ें:19 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

वृषभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस डिटेल पर ज्यादा ध्यान देने की मांग करता है। आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी जाएंगी और इसके लिए अतिरिक्त घंटे काम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। टेक्निकल प्रोफाइल चुनौती से भरा लग सकता है और कानूनी प्रोफेशनल को आज आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अकाउटिंग, बैंकिंग और वित्तीय प्रोफेशनलों को गिनती में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग नौकरी छोड़ने के इच्छुक हैं उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। व्यवसायियों को कोई नया कॉन्सैप्ट शुरू करने के लिए दिन अच्छा लग सकता है और छात्र भी परीक्षाओं में सफल होने से खुश होंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- पैसों का कोई बड़ा मसला सामने नहीं आएगा। खर्च पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। आज किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती हैं और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें अज्ञात स्थानों पर सतर्क रहना चाहिए। सीनियर्स को भाई-बहन के साथ संपत्ति से जुड़े मामले को सुलझाने की जरूरत हो सकती है। पेंडिंग बिल चुकाने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा है।

ये भी पढ़ें:सितंबर में मंगल बदलेंगे तीन बार चाल, इन 3 राशियों पर पड़ेगा अनुकूल प्रभाव

वृषभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको चेस्ट या हर्ट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपको जोड़ों में दर्द की भी परेशानी हो सकती है। फीवर या पाचन संबंधी परेशानी वाले बच्चों को डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज को आज ट्रैकिंग और रॉक क्लाइम्बिंग समेत एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। यह आपके खेल जीवन में वापस लौटने और अस्वास्थ्यकर आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय है।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन-ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने