Taurus Today Horoscope 18 September 2025 Aaj ka Vrishabh Rashi Rashifal Future predictions वृषभ राशिफल 18 सितंबर: आज पुराना निवेश लाएगा अच्छा रिटर्न, नहीं होगी कोई बड़ी आर्थिक परेशानी
Taurus Today Horoscope 18 September 2025 Aaj ka Vrishabh Rashi Rashifal Future predictions

वृषभ राशिफल 18 सितंबर: आज पुराना निवेश लाएगा अच्छा रिटर्न, नहीं होगी कोई बड़ी आर्थिक परेशानी

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 17 Sep 2025 09:34 PM
Taurus Horoscope Today 18 September 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वाले अपने लवर के साथ ज्यादा टाइम बिताएं और माता-पिता से भी रिलेशनशिप के बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्रोफेशनल शेड्यूल बिजी रहने वाला है और आर्थिक रूप से आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। सेहत आपका साथ देगी।

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों आज रिलेशनशिप में आपके कमिटमेंट पर सवाल उठाया जा सकता है और इससे आपको व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंच सकती है। बेहतर कल के लिए रिलेशनशिप में पुराने मामलों को आज ही हल कर लें। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके पास आज हंसने का कारण होगा। आज ऑफिस रोमांस अच्छा है, लेकिन शादीशुदा पुरुष जातकों को इससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके जीवनसाथी को इसका एहसास दिन के दूसरे भाग में होगा। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 18 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

वृषभ करियर राशिफल- आप महत्वपूर्ण टास्क को करने के लिए ऑफिस जा सकते हैं जिसके लिए आपके एक्सपीरियंस और टाइम की भी जरूरत होगी। जो लोग नई जॉब करने के इच्छुक हैं वे इसे पसंद कर सकते हैं, जबकि बिजनेस डेवलपर्स और कॉपीराइटर को आज नए आइडिया के साथ आना चाहिए। कुछ आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर, लॉयर, सेल्सपर्सन, आईटी फील्ड में काम करने वालों और मैकेनिक क्लाइंट से तारीफ पा सकते हैं। जो लोग सीनियर पोजिशन पर हैं उन्हें नौकरी से जुड़े कई लोगों के साथ डील करते समय डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स को विदेश में मौके मिलेंगे और वे व्यापार बढ़ाने की प्लानिंग बनाएंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज वृषभ राशि वालों को कोई गंभीर आर्थिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप किसी संपत्ति विवाद का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मानसिक रूप से बिगड़ सकते हैं। आज पुराना निवेश अच्छा रिटर्न लाएगा। कुछ महिलाएं किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों का मसला सुलझाने में सफल रहेंगी। जो लोग ट्रेड या बिजनेस करते हैं, उन्हें व्यवसाय को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए प्रमोटरों के जरिए धन मिलेगा।

वृषभ सेहत राशिफल- आज वृषभ राशि वाले सेहत के नजरिए से अच्छे रहने वाले हैं। शरीर दर्द और स्किन से जुड़ी एलर्जी से राहत मिलेगी। आज एक्सरसाइज शुरू करने के लिए अच्छा दिन है और आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह के समय योग और कुछ हल्की एक्सरसाइज करना बहुत लाभकारी रहेगा। पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों की संगति में रहने से आपको आलस पर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

