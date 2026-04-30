वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Monthly Horoscope Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना…

Monthly Taurus Horoscope May 2026, वृषभ मासिक राशिफल- कोई करीबी आपको दिखा सकता है कि कहां चीजें बराबर नहीं चल रहीं। वृश्चिक पूर्णिमा के समय पार्टनर, क्लाइंट, करीबी दोस्त या कोई अहम रिश्ता फोकस में आ सकता है। कोई बार-बार दोहराने वाली बात, चुप्पी, मांग या बातचीत आपको समझा सकती है कि क्या सही लग रहा है और क्या आपको अंदर ही अंदर थका रहा है। सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए जो आप पहले से देख रहे हैं उसे नजरअंदाज न करें।

यह समय आपके लिए खुद को फिर से खड़ा करने का भी है। महीने के ज्यादातर हिस्से में सूर्य आपके शरीर, फैसलों, रूटीन और कॉन्फिडेंस पर ध्यान रखेगा। महीने के बीच में वृषभ अमावस्या आपको नई शुरुआत का मौका देगी। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। एक आदत या एक सीमा तय करें, जिसे आप निभा सकें।

महीने के बाद में साझा पैसा या इमोशनल सिक्योरिटी को लेकर फिर एक साफ बातचीत की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब कोई खर्च या वादा किसी अपने से जुड़ा हो। यह महीना तब हल्का लगेगा जब आप दूसरों से अपनी लिमिट समझने का इंतजार छोड़ देंगे।

आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृषभ राशि का लव राशिफल प्यार में शांति अपनी जरूरतें छुपाने से नहीं मिलेगी। अगर कुछ एकतरफा लग रहा है, तो उसे सीधे शब्दों में कहें। शुरुआत में बात भारी लग सकती है, लेकिन वही माहौल साफ करेगी। सही इंसान रिश्ते को आसान रखने के लिए आपकी चुप्पी पर निर्भर नहीं करेगा।

सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान को नोटिस कर सकते हैं जो सच्चा, स्थिर और भावनात्मक रूप से मौजूद हो। ड्रामा से ज्यादा यह बात मायने रखेगी।

रिश्तों में समय, भरोसा, मेहनत और बराबरी पर बात करनी पड़ सकती है। बाद में खर्च, आराम, परिवार से जुड़े फैसले या भविष्य की योजना भी चर्चा में आ सकती है। छोटे-छोटे इशारे और सच्चा अपनापन बड़े शब्दों से ज्यादा काम आएंगे। अगर रिश्ता सही है, तो सीधी सच्चाई उसे नहीं तोड़ेगी।

वृषभ राशि का करियर राशिफल काम के मामले में साफ नियम आपकी सहनशक्ति बचाएंगे। क्लाइंट, टीम, कॉन्ट्रैक्ट या साझा काम यह दिखा सकते हैं कि कहां उम्मीदें बराबर नहीं हैं। अगर कोई तय से ज्यादा उम्मीद कर रहा है, तो चुप रहकर अंदर ही अंदर खीझ बढ़ाने से बेहतर है समय रहते बोलना। आपका शांत तरीका भी मजबूत बात रख सकता है।

महीने के बीच में काम करने का तरीका बेहतर हो सकता है। एक्स्ट्रा काम लेने से पहले अपनी भूमिका तय करें। बिजनेस करने वालों को नई डील से पहले शर्तें साफ करनी चाहिए।

स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी में अच्छा कर सकते हैं, अगर काम बराबर बंटा हो। महीने के बाद जब सूर्य मिथुन में जाएगा, तब रिजल्ट और वैल्यू ज्यादा मायने रखेंगे। अपनी मेहनत को दिखने दें, उसे चुपचाप नजरअंदाज न होने दें। आपकी जिम्मेदारी अच्छी बात है, लेकिन यह वजह न बन जाए कि लोग बिना पूछे काम डालते रहें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल पैसे के फैसले आराम, खाना, सुंदर चीजें, परिवार या किसी करीबी की जरूरत से जुड़े हो सकते हैं। कुछ खर्च करने से पहले खुद से पूछें—यह सच में जरूरी है या बस उस समय को आसान बना रहा है।

कोई पार्टनर, क्लाइंट या घर का सदस्य भी ऐसा खर्च ला सकता है जिस पर लिमिट तय करनी पड़े।महीने के बीच में बजट बेहतर तरीके से सेट हो सकता है। सेविंग, नियमित खर्च और क्या सच में सुकून देता है- इन सब पर नजर डालें। महीने के अंत में रुकी हुए पेमेंट, बकाया या साझा पैसे पर साफ नियम तय करने पड़ सकते हैं।

इन्वेस्टमेंट धैर्य से देखें, जबकि ट्रेडिंग में किसी और के उत्साह में बहने से बचें। आप उदार रह सकते हैं, लेकिन अपने प्लान को कमजोर किए बिना।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल जो बातें आप कह नहीं पा रहे, वो गले, गर्दन, जबड़े, कंधों या खाने की आदतों में दिख सकती हैं। अगर जरूरी बातचीत टालते रहेंगे, तो शरीर उस बोझ को उठाने लगेगा।

इमोशन साफ न होने पर ज्यादा खाना या देर से खाना भी बढ़ सकता है। धीरे-धीरे खाना, हल्की स्ट्रेचिंग, संगीत और शांत वॉक से शरीर फिर से संतुलन में आ सकता है।

महीने के बाद में पैसों की चिंता को सोने तक साथ मत ले जाएं। जब दिमाग हर बात दबाकर नहीं रखेगा, तब नींद भी बेहतर आएगी। सीधी और साधारण दिनचर्या आपको फिर से स्थिर महसूस कराएगी। शरीर तब अच्छा जवाब देगा जब खाना, नींद और आराम तय समय पर होंगे।

इस महीने के लिए सलाह जो जरूरत है, उसे समय पर कहें। चुप्पी बढ़ने से पहले बात साफ करें। शांति में आपका आराम भी शामिल होना चाहिए।