वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Taurus Monthly Horoscope Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना…
Monthly Taurus Horoscope June 2026, वृषभ मासिक राशिफल- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह महीना ठीक रहेगा। माह की शुरुआत में कुछ कामों को लेकर दौड़भाग रह सकती है। जिन लोगों का कोई काम काफी समय से अटका हुआ है, उन्हें राहत मिल सकती है। घर के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने परिचित से बात हो सकती है। सप्ताह के आखिर तक कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं, जिनको लेकर आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे।
वृषभ राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में यह माह सामान्य रहेगा। अगर किसी बात को लेकर साथी से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत से मामला सुलझ सकता है। रिश्ते में बेवजह की नाराजगी रखने से बचें। शादीशुदा लोगों को परिवार और रिश्ते दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। जो लोग अभी अकेले हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी न करें।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह माह मेहनत वाला रह सकता है। नौकरी करने वालों के पास काम ज्यादा रह सकता है। अधिकारी आपसे बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में काम को टालने की बजाय समय पर पूरा करना बेहतर रहेगा। कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटा लें।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में माह ठीक रहेगा। कमाई के साथ खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोगों को पुराने लेन-देन से राहत मिल सकती है। अगर किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह सोच लें। बचत पर ध्यान देना इस समय फायदेमंद साबित हो सकता है।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें। बाहर का खाना ज्यादा खाने से बचें। कुछ लोगों को थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। समय पर सोना और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
सलाह
इस माह किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें। कई बार थोड़ा इंतजार करना ही सबसे सही फैसला होता है। अपने काम पर ध्यान दें और बेवजह की बातों में समय खराब न करें। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह आपके लिए बेहतर रह सकता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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