Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Monthly Horoscope February 2026: Vrishabh Rashi Masik Rashifal (1-28 February)
वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Monthly Horoscope Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना…

Jan 31, 2026 07:59 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Monthly Taurus Horoscope February 2026, वृषभ मासिक राशिफल- फरवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए शांति, समझदारी और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संकेत देता है। इस महीने आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी और आप चीजों को जल्दबाजी में करने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास आपके काम, घर और निजी जीवन में साफ फर्क दिखा सकते हैं। यह समय बड़े बदलावों से ज्यादा रोजमर्रा की चीजों को बेहतर करने का है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करना, अधूरे पड़े छोटे काम निपटाना और अपने आसपास के माहौल को सलीके से रखना आपको मानसिक सुकून देगा। दोस्तों और करीबी लोगों का साथ मिलेगा और जरूरत पड़ने पर उनसे सही सलाह भी मिल सकती है। अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाए, तो उसे स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।इस महीने लिए गए व्यावहारिक फैसले आपको आने वाले समय के लिए मजबूत आधार देंगे। आराम, स्थिरता और संतोष धीरे-धीरे बढ़ेगा और आप खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि लव राशिफल- प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना शांत लेकिन गर्मजोशी से भरा रहेगा। रिश्तों में दिखावे या जल्दबाज़ी की बजाय सादगी और भरोसे की अहमियत रहेगी। खुलकर लेकिन शांति से बात करने से रिश्तों में समझ बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो इस महीने नए लोगों से मिलने के मौके मिल सकते हैं, खासकर किसी ग्रुप एक्टिविटी, दोस्ती वाली मुलाकात या घर के आसपास किसी हॉबी के जरिए। यहां रिश्ते धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय साथ बैठकर सुकून भरे पल बिताने का है। एक साथ खाना खाना, रोजमर्रा के कामों में एक-दूसरे की मदद करना और आने वाले समय की योजनाओं पर बात करना रिश्ते को मजबूत करेगा। छोटे-छोटे सरप्राइज और दिल से कही गई तारीफ या धन्यवाद, आपसी जुड़ाव को और गहरा कर सकते हैं।

वृषभ राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में यह महीना प्लानिंग और धैर्य का है। अगर आप अपने काम को एक-एक स्टेप में करेंगे और साफ लिस्ट बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। जल्दबाजी करने से बचें और जो जिम्मेदारी हाथ में है, उसे ठीक से पूरा करने पर ध्यान दें। टीम के साथ काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, उनकी मदद लेने से आपका काम आसान हो सकता है। छोटे टूल्स या आसान तरीकों को अपनाने से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। अगर मन में नई नौकरी या किसी बदलाव का ख्याल आ रहा है, तो अभी शोर मचाने की बजाय चुपचाप जानकारी जुटाएं और एक छोटा सा प्लान तैयार करें। इस महीने अपने सीनियर या मैनेजर से अपनी जरूरतों और सीमाओं को साफ शब्दों में बताना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा सबसे खास, 4 ग्रह करेंगे गोचर

वृषभ राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह महीना संतुलित रहेगा, बशर्ते आप ध्यान से चलें। आमदनी स्थिर रह सकती है, लेकिन रोज के खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। छोटे-छोटे सेविंग गोल बनाना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना आपको सुरक्षित महसूस कराएगा। खाने-पीने, यात्रा और बिलों के लिए एक साधारण बजट बनाना फायदेमंद रहेगा। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें, खासकर अचानक होने वाले खर्चों से। अगर मौका मिले, तो वीकेंड पर छोटा-मोटा काम या अपनी किसी स्किल के जरिए अतिरिक्त कमाई का रास्ता भी निकल सकता है। अगर कोई आपको पैसों को लेकर सलाह देता है, तो उसे ध्यान से सुनें, लेकिन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही फैसला लें। साफ रिकॉर्ड और शांत दिमाग से की गई प्लानिंग आपको धीरे-धीरे बचत बढ़ाने में मदद करेगी। हर हफ्ते की छोटी सफलता भी आपको संतोष देगी।

ये भी पढ़ें:फरवरी में बदलेगी बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल की चाल, इन राशियों को होगा लाभ

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल- इस महीने आपका शरीर धीरे-धीरे की गई देखभाल का अच्छा जवाब देगा। समय पर सोना और उठना आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। खाने में सादा और संतुलित भोजन रखें, जिसमें ताज़ी सब्ज़ियां और फल शामिल हों। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे रोज टहलना, थोड़ी स्ट्रेचिंग या छोटा सा योग सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पानी पीते रहें और जब थकान महसूस हो, तो खुद को आराम दें। अगर कभी तनाव बढ़े, तो कुछ मिनट गहरी सांस लेने की कोशिश करें या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। लगातार छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाने से महीने के अंत तक आपकी ऊर्जा बेहतर होगी, सोच साफ रहेगी और मन ज्यादा शांत महसूस करेगा।

ये भी पढ़ें:मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने