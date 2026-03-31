वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Taurus Monthly Horoscope Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना…
Monthly Taurus Horoscope April 2026, वृषभ मासिक राशिफल- अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। इस माह में सब कुछ धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। शुरुआत में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बनी रह सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम अटक-अटक कर चल रहा है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय धैर्य रखने का है। महीने के मध्य के बाद हालात थोड़ा आपके पक्ष में आते दिखेंगे। कुछ पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। परिवार का माहौल ठीक रहेगा, लेकिन आपको खुद पहल करके लोगों से जुड़ना होगा।
आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
वृषभ राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में यह महीना संभलकर चलने का है। पार्टनर के साथ समय तो मिलेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर मन खट्टा भी हो सकता है। कई बार बात बड़ी नहीं होती, लेकिन बोलने का तरीका मामला बिगाड़ देता है। इसलिए थोड़ा नरम रहना बेहतर रहेगा। शादीशुदा लोगों को भी एक-दूसरे की बात सुननी होगी, तभी तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी नए इंसान से जान-पहचान हो सकती है, लेकिन शुरुआत में ही ज्यादा उम्मीद न रखें। धीरे-धीरे चीजें साफ होंगी।
वृषभ राशि का करियर राशिफल- कामकाज के मामले में यह महीना ठीक रहेगा, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी होगी। ऑफिस में काम चलता रहेगा, पर आपको खुद ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गलती न हो। सीनियर्स की नजर आपके काम पर रह सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में कोई नया मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर काम आएगा। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाना बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वालों को पुराने काम पर ही फोकस रखना चाहिए, नए रिस्क लेने से फिलहाल बचें।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह महीना संतुलन वाला रहेगा। कमाई ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। खासकर घर से जुड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही खर्च को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। महीने के अंत में थोड़ी राहत मिल सकती है और कहीं अटका पैसा वापस आने की उम्मीद है। निवेश करने से पहले सोच-समझकर ही कदम उठाएं, किसी के कहने में आकर कहींं भी पैसा निवेश करने से बचें।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में यह महीना ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन लापरवाही नह करें। काम की वजह से थकान और आलस बढ़ सकता है। अगर समय पर आराम नहीं किया तो शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। खान-पान पर ध्यान दें। बाहर का खाना कम करें और समय पर भोजन करें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आपको फिट रखने में मदद करेगी। अगर कोई पुरानी दिक्कत है तो उसे टालने की बजाय डॅाक्टर को दिखा लेना बेहतर रहेगा। महीने के आखिरी दिनों में स्थिति थोड़ी बेहतर महसूस होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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