वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus October Monthly Horoscope 2025, October Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। 

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 30 Sep 2025 08:12 PM
Taurus Monthly Horoscope 1-31 October 2025, वृषभ मासिक राशिफल: अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों को स्थिर आदतें और प्रैक्टिकल प्लानिंग का संकेत देता है। स्टेबल रूटीन बनाएं, छोटे-छोटे काम निपटाएं और जरूरत पड़ने पर राय भी लें। ईमानदार बातचीत से पारिवारिक रिश्ते बढ़ते हैं। धन का सावधानी से चुनाव बचत की रक्षा करता है। शांत ध्यान आपको महीने के अंत तक स्थिर ग्रोथ की ओर ले जाता है और जीवन में खुशियां लाता है।

वृषभ मासिक लव राशिफल- गर्मजोशी भरे पल भरोसे को बढ़ाने में मदद करते हैं। सिंगल लोगों को फैमिली या फ्रेंड्स के जरिए किसी दयालु व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, इसलिए खुले और विनम्र रहें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो भरोसे को गहरा करने के लिए एक साथ चाय पिएं, सम्मानजनक बातचीत और प्रॉमिस निभाने जैसी छोटी-छोटी आदतों के लिए समय निकालें। असहमति के दौरान कटु शब्दों से बचें और आवश्यकता पड़ने पर माफी भी मांगें। बड़ों और फैमिली वैल्यू का सम्मान करें, बड़ों का आशीर्वाद शांति ला सकता है। इस महीने धैर्य और सम्मान प्यार को सुरक्षित और स्थिर महसूस कराएगा।

वृषभ मासिक करियर राशिफल- ऑफिस में पर लगातार कोशिश से पहचान मिलती है। हर दिन एक टास्क पर फोकस करें। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करें। मैनेजर लगातार कोशिश और मदद करने वाला एटीट्यूड देखते हैं। अगर बदलाव चाहते हैं, तो अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करें और सलाह के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति से लें। डिटेल स्पष्ट होने तक रिस्क से भरे वादों से बचें। टीम मीटिंग से किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है।

वृषभ मासिक आर्थिक राशिफल- वृषभ राशि वालों जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। एक सिंपल बजट बनाएं, पहले पेमेंट किए जाने वाले बिलों की लिस्ट बनाएं और हर वीक एक छोटी बचत अलग रखें। बड़े कर्ज या रिस्क वाली प्लानिंग से अभी बचें। अगर मदद का ऑफर आता है, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें। परिवार से छोटी आय में वृद्धि या गिफ्ट मिल सकते हैं। छोटे कर्ज को चुकाने या बचत करने के लिए एक्स्ट्रा धन का इस्तेमाल करें।

वृषभ मासिक सेहत राशिफल- अच्छी सेहत के लिए रेगुलर रूटीन बनाए रखें। समय पर सोएं, हाथ धोएं और ज्यादा फल, सब्जियां और हल्का भोजन करें। हैवी ऑयली खाने और देर रात के ब्रेकफास्ट से बचें। हल्की सैर, हल्की स्ट्रेचिंग या सिंपल योग एनर्जी और पाचन में मदद करेगा। बिजी दिनों के दौरान थोड़ा आराम करें और स्ट्रेस होने पर शांत सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगातार थकान महसूस होती है तो डॉक्टर से सलाह लें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

