वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 सितंबर का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Monthly Horoscope 2025 August Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है। सितंबर माह में वृषभ राशि वालों की ग्रोथ धीरे-धीरे होगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 31 Aug 2025 08:41 PM
वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 सितंबर का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Monthly Taurus Horoscope September 2025, वृषभ मासिक राशिफल सितंबर 2025: सितंबर माह में वृषभ राशि वालों की ग्रोथ धीरे-धीरे होगी। इस माह में स्टेबल रूटीन, क्लियर प्लान बनाकर चलें। रिलेशनशिप को अच्छे से निभाएं। कंफर्ट से रहने और सफलता पाने के लिए सेविंग जरूर करें। इस माह वृषभ राशि वालों को छोटे-छोटे कदम उठाएं और उन पर विश्वास रखें। ऐसा रूटीन बनाएं जो पैसा और समय दोनों बचाए। काम और घर में छोटे-छोटे फैसले काम आएंगे। दूसरों के प्रति शांत रवैया रखें। लंबित कार्यों को पहले पूरा करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सितंबर के अंत तक धैर्य रखने से कंफर्ट और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव राशिफल- इस माह में प्रेम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से और ईमानदारी से बात करने से फायदा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों से मिलें और अपने शौक शेयर करें। इससे आप नए लोगों से मिलेंगे। पार्टनर का टेस्ट न लें और गुस्से से बात न करें। प्रेमी से प्यार से बात करें। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए प्लान बनाएं और घूमने जाएं।

करियर राशिफल- यह माह करियर के लिहाज से सामान्य रहेगा। इस माह आपका टेस्ट ही होगा। टास्क को पूरा करने पर ध्यान दें और रोजाना के स्किल्स को ठीक करें। सक्सेस के लिए अपनी रोजाना की चीजों को ठीक करें। जैसे फाइल्स को व्यवस्थित करके रखना या अपनी स्किल्स को अपडेट करना। अगर आपको सहायता की जरुरत है तो कहें और फीडबैक को ध्यान से सुनें। बिना किसी के प्लान कोई बड़े बदलाव न करें। प्रोमेशन और नए अवसरों के लिए धैर्य से काम करें।

आर्थिक राशिफल- इस माह धन को संभालकर रखें। माह के बिल्स को रिव्य करें। सेविंग के लिए टार्गेट सेट करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम है तो उसे सेविंग और खरीदारी में बांटें। इस माह देखें कि आपने कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन ले रहा है जिसका उपयोग नहीं है तो उसे कैंसल करें। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी दोस्त या किसी सलाहाकर से सलाह अवश्य लें। बजट बनाकर चलने से आप अच्छा फील करेंगे और माह के अंत तक पैसा भी बचा पाएंगे। पैसा बचाकर आप इमरजेंसी के लिए भी फंड जमा कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- वृषभ राशि वालों को स्वस्थ रहने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इस माह नींद पूरी करें। सैर करें और बैलेंस डाइट लें। मन को शांत रखने के लिए सैर करना और थोड़ी एक्सरसाइज करें। तनान कम करने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। पानी का सेवन खूब करें। देर रात में ज्यादा खाने से बचें। स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। अगर आपका कोई चेकअप रह गया है तो माह की शुरुआत में ही करवा लें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

