वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Taurus Monthly Horoscope 2025 November Masik Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृष होती है।

Fri, 31 Oct 2025 08:55 PM
Monthly Taurus Horoscope November 2025, वृषभ मासिक राशिफल नवंबर 2025: इस महीने आपके लिए सबकुछ धीरे-धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और छोटे-छोटे समझदारी भरे कदम आपको एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएंगे। रोजमर्रा के कामों में स्थिरता बनाए रखें और हर काम सोच-समझकर करें।

लव राशिफल: इस महीने रिश्तों में गर्मजोशी और भरोसा बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो धीरे-धीरे आपके जीवन में खास जगह बना ले। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना एक-दूसरे के साथ समय बिताने, घर के कामों में साथ देने और खुलकर बातचीत करने का समय है। परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और बड़ों से विनम्रता से बात करें। इससे घर में शांति और अपनापन बना रहेगा।

करियर राशिफल: काम में स्थिर प्रगति होगी। हर दिन एक साफ योजना बनाएं और छोटे-छोटे काम पूरे करें। आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से बॉस और सहकर्मी प्रभावित होंगे। किसी नए उपयोगी कौशल को सीखें जिससे काम आसान हो सके। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि ध्यान और ऊर्जा बनी रहे। धीरे-धीरे आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह महीना संतुलन का रहेगा। हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा बचत करें और बेवजह की खरीदारी से बचें। घर की जरूरतों के हिसाब से एक सादा बजट बनाएं और उसी पर टिके रहें। परिवार के साथ मिलकर बड़े खर्चों पर विचार करें और किसी भी जल्दी फायदा देने वाले ऑफर से दूर रहें। छोटी बचत धीरे-धीरे मिलकर बड़ी सुरक्षा बनाती है, जो भविष्य के लिए सुकून देती है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए यह महीना संतुलित दिनचर्या बनाए रखने का है। सुबह की सैर, हल्की एक्सरसाइज और गहरी सांसें लेने की आदत डालें। पौष्टिक भोजन खाएं। जैसे- सब्जियां, फल और साबुत अनाज। दिन में थोड़ा आराम करने से थकान नहीं होगी। हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर में जकड़न न रहे। अगर किसी तरह की थकावट या दर्द महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें। पानी ज्यादा पिएं और रात को समय पर सोएं।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

