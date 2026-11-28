29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक वृषभ राशि वालों के लिए घर-परिवार और कामकाज के बीच तालमेल बनाने का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों और परिचितों का सहयोग मिल सकता है। घर की मरम्मत, फर्नीचर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजना पर परिवार में चर्चा होने के योग हैं।

Taurus Horoscope Weekly (29 November - 5 December 2026), Vrishabh Saptahik Rashifal: आपके लिए इस सप्ताह की खास बात यह रहेगी कि घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाने का अवसर मिलेगा। शुरुआत में कर्क का चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा। छोटे भाई बहन, परिचित और पड़ोस के लोगों से बातचीत बढ़ सकती है। किसी घरेलू काम के लिए बाजार जाना या परिवार के सदस्य के साथ छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। लंबे समय से जिस व्यक्ति से बात नहीं हुई, उसका संदेश भी मन प्रसन्न कर सकता है। घर के संबंध में कोई फैसला लेने से पहले उन लोगों की राय लें जिन पर उसका सीधा असर होगा। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश चौथे भाव को सक्रिय करेगा। यहां गुरु, मंगल और केतु की उपस्थिति है। घर की मरम्मत, फर्नीचर, उपकरण, वाहन या संपत्ति की योजना पर परिवार में चर्चा संभव है। गुरु व्यावहारिक सलाह और बड़ों के सहयोग का विषय सामने लाएगा। मंगल काम को जल्दी शुरू करने की इच्छा बढ़ा सकता है। केतु के कारण घर की सुविधा होने के बावजूद किसी छोटी कमी पर मन अटक सकता है। इसलिए एक साथ सारे सुधार शुरू करने की जगह जरूरत का क्रम तय करें। माता या मातृवत व्यक्ति के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। मध्य से बाद के हिस्से में कन्या का चंद्रमा पांचवें भाव में आएगा। इससे पढ़ाई, बच्चों, प्रेम और व्यक्तिगत रुचियों में ध्यान बढ़ेगा। बुध इसी समय वृश्चिक में सातवें भाव में पहुंचकर साझेदारी की बातचीत को ज्यादा गंभीर बनाएगा। सूर्य वहां पहले से है। किसी व्यावसायिक या व्यक्तिगत समझौते में दोनों पक्षों की अपेक्षाएं स्पष्ट करें। सप्ताह के अंत में तुला का चंद्रमा छठे भाव में होगा। शुक्र भी वहीं है। घर की खुशी के साथ रोज के कामों को व्यवस्थित करना जरूरी रहेगा। अंतिम रात राहु नवम और केतु तीसरे भाव में आएंगे। आगे की पढ़ाई, यात्रा और संवाद की प्राथमिकताओं पर धीरे धीरे नया विचार बन सकता है। चंद्रमा सिंह में आगे बढ़ेगा तो घरेलू मुद्दों में पहले समीक्षा और फिर सुविधा सुधारने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। घर के किसी ऐसे हिस्से को व्यवस्थित करें जहां रोज समय खराब होता है। माता की बात सुनकर काम की प्राथमिकता तय करें। कृष्ण पक्ष के इस हिस्से में पुराने सामान का सही उपयोग नई खरीद से भी ज्यादा संतोष दे सकता है।

29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच वृषभ राशि वालों के लिए घर-परिवार, प्रॉपर्टी और करियर में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या वाहन या मकान खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है? नौकरी और कारोबार में नए अवसर कब मिलेंगे और आर्थिक मामलों में किन बातों का ध्यान रखना होगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार आने वाले सप्ताह का हाल और ग्रहों के प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में इस सप्ताह बड़े इशारों से ज्यादा छोटी मदद का महत्व रहेगा। शुरुआती चंद्र गोचर भाई बहन, परिवार और जीवनसाथी के बीच संवाद बढ़ाएगा। अगर हाल में दूरी रही है तो किसी साधारण विषय पर बात शुरू करें। घर लौटते समय साथी की जरूरत पूछ लेना या साथ बैठकर चाय पी लेना भी रिश्ते को सहज बना सकता है। बुध सातवें भाव में जाने से पहले छठे भाव में शुक्र के साथ है। इसलिए शुरुआत में संबंध की गुणवत्ता रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बांटने से सुधर सकती है। सिंह का चंद्रमा घर के माहौल पर जोर देगा। माता पिता या परिवार के किसी समझदार सदस्य की राय उपयोगी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में खरीदारी, घर बदलने या मरम्मत की चर्चा हो तो केवल अपनी सुविधा न देखें। मंगल चौथे भाव में होने से परिवार की छोटी असहमति भी तेज हो सकती है। केतु मन में अनकहा असंतोष ला सकता है। आपको जो बात परेशान कर रही है, उसे शांत भाषा में समझाएं। हर बार दूसरे व्यक्ति को खुद ही आपकी जरूरत समझ आ जाए, यह अपेक्षा ठीक नहीं होगी। कन्या के चंद्रमा के दौरान प्रेम में सहजता लौट सकती है। जो लोग किसी संबंध में हैं, वे अपने लिए समय निकाल पाएंगे। अविवाहित लोगों की मित्र या परिवार के जरिए नई बातचीत संभव है। सामने वाला कितना नियमित और सम्मानजनक है, इस पर ध्यान दें। बुध और सूर्य सातवें भाव में होने से बातचीत का स्वर गंभीर हो सकता है। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा छोटी शिकायतों को सामने ला सकता है। थकान में ताना देने की बजाय काम बांट लें। एक फिल्म, छोटी सैर या घर पर आराम भी अच्छा साझा समय हो सकता है।

वृषभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल विद्यार्थियों का ध्यान शुरुआती हिस्से में कुछ बिखरा रह सकता है। फोन, घर के काम या किसी सामाजिक कार्यक्रम की तैयारी पढ़ाई का समय ले सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा अभ्यास और लिखने की आदत के लिए उपयोगी है। जो विषय याद नहीं हो रहा, उसे बोलकर समझाने या छोटे नोट्स बनाने का तरीका अपनाएं। सिंह में चंद्रमा आने पर घर में हलचल बढ़ सकती है। पढ़ाई की जगह निश्चित करें। परिवार को परीक्षा या प्रोजेक्ट की समय सीमा बताना भी आपके लिए मददगार होगा। नौकरी करने वालों के लिए शनि ग्यारहवें भाव में वक्री होकर पुराने संपर्कों और लंबित लाभ की समीक्षा का विषय लाता है। किसी वरिष्ठ के साथ पिछली चर्चा फिर शुरू हो सकती है। राहु दशम भाव में नई भूमिका या अलग तरीके से काम करने की इच्छा बनाए रखेगा। सिर्फ नई पहचान के लिए स्थिर काम की उपेक्षा न करें। कारोबार में घर से जुड़े सामान, उपकरण, संपत्ति, डिजाइन या ग्राहक सेवा के काम में पूछताछ बढ़ सकती है। गुणवत्ता, आपूर्ति और समय का हिसाब तैयार रखें। ग्राहक से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो। पांचवें भाव का चंद्रमा बाद के हिस्से में छात्रों, खिलाड़ियों और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों को अपनी तैयारी दिखाने का अवसर दे सकता है। प्रतिस्पर्धा में अपनी पिछली प्रगति देखें। बुध सातवें भाव में आने के बाद व्यवसाय की शर्तों, साझेदारी और क्लाइंट की जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण होगा। विस्तार के लिए यात्रा या नए बाजार का विचार हो तो पहले लागत और मांग की जानकारी लें। सप्ताहांत में छठे भाव की सक्रियता छोटे लंबित काम और दस्तावेज पूरा करने में उपयोगी होगी।

वृषभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल इस सप्ताह पैसा घर की जरूरतों और व्यावहारिक योजनाओं से जुड़ा रहेगा। शुरुआत में यात्रा, छोटे घरेलू सामान या परिवार के काम पर खर्च हो सकता है। किसी पुराने संपर्क से लंबित रकम के विषय में जानकारी मिल सकती है। शनि ग्यारहवें भाव में वक्री है। इसलिए बकाया भुगतान का विनम्र फॉलोअप करें। आय आने से पहले उसे खर्च के लिए उपलब्ध न मानें। माता पिता की तरफ से मदद की बात हो तो उसके उद्देश्य को स्पष्ट रखें। चौथे भाव में चंद्रमा और सिंह के ग्रहों का प्रभाव घर, जमीन, वाहन या उपकरण की तरफ ध्यान खींच सकता है। यदि आप किसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं तो कागज, स्वामित्व, बजट और संबंधित लागत जांचें। किसी नई मशीन या घरेलू उपकरण की जरूरत है तो उसकी बिजली खपत, रखरखाव और वारंटी भी देखें। घर का एक काम शुरू करते ही दूसरा खर्च निकल सकता है। इसलिए एक छोटी अतिरिक्त रकम अलग रखें। सुविधा के लिए खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए उधार लेना उचित नहीं होगा। कन्या का चंद्रमा पांचवें भाव में आने पर निवेश की इच्छा बढ़ा सकता है। किसी परिचित का अनुभव आपका परिणाम तय नहीं करता। बाजार का निर्णय अपनी जानकारी और वित्तीय स्थिति पर आधारित रखें। बुध सातवें भाव में आने के बाद साझेदारी की रकम या परिवार के साझा खर्च पर बातचीत उपयोगी होगी। सप्ताहांत में शुक्र और चंद्रमा छठे भाव में होने से नियमित बिल, किस्त और स्वास्थ्य संबंधी खर्च को व्यवस्थित करें। आने वाले समय में यात्रा या प्रशिक्षण के खर्च की योजना बनाने का विचार आ सकता है।

वृषभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शुरुआत में सामान्य सक्रियता बनी रह सकती है। छोटी यात्रा और काम के बीच पानी और भोजन का समय याद रखें। मौसम ठंडा होने पर भी पानी कम पीने की आदत न बनाएं। बहुत देर तक बैठकर काम करने वाले लोग थोड़ी देर उठकर चलें। मानसिक सुकून के लिए परिचित लोगों से बात करना या हल्का संगीत सुनना अच्छा लग सकता है। काम और आराम का संतुलन शुरू से बनाएंगे तो आगे की व्यस्तता आसानी से संभलेगी। घर से जुड़े काम मध्य हिस्से में काफी समय ले सकते हैं। फर्नीचर खिसकाना या सामान उठाना हो तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। सिंह का मंगल उत्साह बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन काम तेजी से करने की कोशिश में शरीर पर ज्यादा जोर न डालें। पारिवारिक कार्यक्रमों में देर रात तक जागने और भारी भोजन करने से बचें। अगर घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी जरूरत है तो उसकी बात सुनें। नियमित उपचार या सलाह को समय पर जारी रखें। पांचवें भाव के चंद्रमा के समय खेल या सैर में रुचि बढ़ सकती है। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा नियमितता को महत्व देगा। शुक्र भी वहीं रहेगा, इसलिए खाने की पसंद और आराम की चाह के बीच संतुलन रखें। स्क्रीन के सामने लगातार बैठना कम करें। नींद और भोजन की आदत में छोटा सुधार भी उपयोगी हो सकता है। किसी परेशानी को केवल ग्रहों से न जोड़ें। जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह लें।