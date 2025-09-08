वृषभ राशिफल 9 सितंबर: आज धन से जुड़े इस काम में बरतें सावधानी, होगी अच्छी कमाई

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 9 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 9 सितंबर 2025: आज अपने रिश्ते को रोमांटिक रखें। समय पर काम पूरा करके ऑफिस के काम को अगले लेवल पर ले जाएं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि, थोड़ी-बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

वृषभ लव लाइफ: यह कोई रहस्य नहीं है कि आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता है। यह आपकी पर्सनल लाइफ में भी नजर आएगा। हालांकि, आज अपना कंट्रोल न खोना भी जरूरी है। कुछ लव अफेयर्स में माता-पिता का दखल देखने को मिलेगा। दोपहर का समय उन लोगों के लिए खास है, जो अपने क्रश को अपने मन की बात बताना चाहते हैं। शादीशुदा महिलाओं को ऑफिस रोमांस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि उनके पति को यह पता चल सकता है।

करियर राशिफल: आज आपको काम से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका काम के प्रति समर्पण और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इस मुश्किल से निपटने में मदद करेगा। जिन लोगों के आज इंटरव्यू हैं, वे नतीजे को लेकर क्लियर रह सकते हैं। कॉपीराइटर, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और ऑटोमोबाइल मैकेनिक ग्राहकों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। आपके क्लाइंट्स पिछले प्रोजेक्ट से खुश नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें अपने टैलेंट के बारे में विश्वास दिलाएं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहां काम आएगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको कई स्रोतों से धन मिल सकता है। हालांकि, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाना भी जरूरी है। महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन में योगदान देना पड़ सकता है। परिवार में किसी शादी में आपका योगदान चाहिए होगा। पार्टनरशिप के मामले में सावधान रहें, क्योंकि अगर आप गलत व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो पैसा और भरोसा दोनों खो सकते हैं। कोई बड़ी डील करने से पहले पार्टनर के बारे में अच्छी तरह जान लें।

सेहत राशिफल: आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। कुछ बच्चों को मुंह से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन्हें आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें आज डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तेल और चीनी का सेवन कम करना भी जरूरी है। बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। निकोटीन का सेवन कम करें और जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, वे आज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आज का दिन इसके लिए सही है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ