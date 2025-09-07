Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 September 2025 future predictions वृषभ राशिफल 8 सितंबर: आज ऑफिस में अफवाहों से सतर्क रहें, बढ़ेगी कमाई, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 September 2025 future predictions

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 10:23 PM
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 8 सितंबर 2025: रिश्ते में प्यार बनाए रखें। रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचें। ऑफिस लाइफ में अहंकार न रखें। आज आप सफल रहेंगे, लेकिन थोड़ी-बहुत सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

वृषभ लव लाइफ: प्रेमी को कमिटमेंट के बारे में शिकायत करने न दें। आज आपको मिलकर सभी विवादों को सुलझा लेना चाहिए। प्रेमी को पर्सनल स्पेस देते रहें। आप भी ऐसी छुट्टी की योजना बना सकते हैं, जहां आप दोनों रोमांचक एक्टिविटी का आनंद ले सकें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं, वे आज अपने बड़ों की सहमति से डिसीजन ले सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं भी परिवार बढ़ाने की योजना बना सकती हैं।

करियर राशिफल: आपका अनुशासन छोटी-मोटी परफॉर्मेंस की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। क्वालिटी से समझौता न करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटने के लिए भी तैयार रहें। जलन के कारण कुछ सहकर्मी आज आपके परफॉर्मेंस के बारे में अफवाह भी फैला सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट आपकी काबिलियत को जानता है। इसका असर जल्द ही आपके प्रमोशन में दिख सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, मैकेनिकल, बैंकिंग और ऑटोमेशन के प्रोफेशनल्स को विदेश में अवसर मिलेंगे। कारोबारी सुबह के दौरान नया कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज कमाई बढ़ेगी और लाइफ में खुशी होगी। पहले किया गया निवेश अच्छा रिटर्न देगा। यह आपके निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। बैंक लोन की किस्त चुकाने में थोड़ी-बहुत समस्या हो सकती है। आप दोपहर में स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं और किसी दोस्त के साथ पैसे का मसला भी सुलझा सकते हैं। कुछ बुजुर्ग बच्चे के बीच संपत्ति बांटने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे।

सेहत राशिफल: आपको खांसी की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को घुटनों और कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को नींद की समस्या हो सकती है, जबकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तनाव और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहना भी अच्छा है। जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए।

