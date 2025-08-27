वृषभ राशिफल 28 अगस्त: आज पैसों से जुड़ी नहीं होगी कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़े निवेश से बचें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 28 August 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 28 अगस्त 2025: बिना देर किए रोमांस से जुड़े मुद्दों का सोल्यूशन निकालें। प्रोफेशनल चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनका सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन का प्रबंधन समझदारी से करें।

वृषभ लव लाइफ: ऐसे वाद-विवाद में न पड़ें, जिससे मनमुटाव हो। कुछ पल ऐसे भी आ सकते हैं, जब आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं। इससे दोपहर के दरण अफरा-तफरी मच सकती है। कुछ जातक अपने एक्स लवर के साथ समस्याओं को सुलझाकर खुश होंगे। पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में न पड़ने के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीवनसाथी को आज रात इस बात का पता चल सकता है। मैरिड महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: आज आपको प्रोफेशनल रवैया अपनाना चाहिए। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दोपहर का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऑफिस में आपको अहंकार को लेकर छोटी-मोटी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। क्लाइंट्स से निपटने के दौरान बातचीत की स्किल्स बेहद जरूरी है। बैंकिंग, धन, बीमा, लेखा और सेल्स से जुड़े लोगों के पास आगे बढ़ने के कई विकल्प होंगे। व्यवसायियों को बिजनेस विस्तार को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं। आपको स्थानीय सरकारी नीतियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अपने खर्चों में कटौती करना बेहतर रहेगा। आज आपको लग्जरी शॉपिंग से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। आप आभूषण खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट एक सुरक्षित विचार नहीं होगा। व्यवसायियों को भी विस्तार को लेकर सावधान रहना चाहिए।

सेहत राशिफल: ऑफिस का दबाव घर पर न लाएं। परिवार के लिए हमेशा समय निकालें। उम्रदराज जातकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दवा समय पर लें। आपको जोड़ों में हल्का दर्द भी हो सकता है। बच्चों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खेलते समय उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। ऑयली और बाहर का खाना खाने से बचने की कोशिश करें। आज हेल्दी फूड्स लें और शराब और तंबाकू का सेवन न करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com