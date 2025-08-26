वृषभ राशिफल 27 अगस्त: आज धन के मामले में आप भाग्यशाली, ऑफिस रोमांस देगा प्रॉब्लम

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 27 August 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 27 अगस्त 2025: लव के मामले में समस्याओं को आज ही सुलझाएं। करियर में तरक्की पाने के लिए रिस्क उठाने पर भी विचार करें। स्वास्थ्य और धन दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।

वृषभ लव लाइफ: रोमांस के मामले में आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। कुछ प्रेम संबंधों में अधिक बातचीत की आवश्यकता होगी। मैरिड महिला जातक आज परिवार शुरू करने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं। कुछ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑफिस में रोमांस दिक्कतें ला सकता है। इसका असर पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों पर पड़ सकता है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते मनचाहा परिणाम देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे।

करियर राशिफल: सिनीयर्स के साथ अपने अहंकार के टकराव सहित सभी पेशेवर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। इससे भविष्य के कार्यों में लाभ होगा। आईटी पेशेवरों, फोटोग्राफरों, संगीतकारों, लेखकों, वकीलों, ऑटोमेशन एक्सपर्ट, बैंकर, एकाउंटेंट, एथलीट और शिक्षकों के लिए दिन मुश्किल साबित हो सकता है, जहां उनके परफॉर्मेंस की जांच तो होगी, लेकिन उसे पॉजिटिव रूप से नहीं देखा जाएगा। आप बिजनेस को नए क्षेत्रों में ले जाने में भी माहिर हैं, जिसमें विदेशी मौके भी शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन सफल रहेगा।

फाइनेंशियल राशिफल: धन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। पिछला निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। कुछ पुरुष जातकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है। लोन चुकाने या सभी लंबित बकाया चुकाने के लिए भी आज का दिन चुनें। संपत्ति खरीदना या म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा निवेश विकल्प साबित हो सकता है। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में भी सफल होंगे, जो व्यापार विस्तार में मदद करेगा।

सेहत राशिफल: दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करें। पारिवारिक जीवन से ऑफिस के तनाव को दूर रखें। कुछ पुरुष जातकों को आज मानसिक तनाव रहेगा। इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप आज जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारी वस्तुओं को लापरवाही से न उठाएं। बुजुर्गों को आज सीने से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। कुछ बच्चों को वायरल बुखार भी हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ होने पर भी सावधानी बरतना अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

