वृषभ राशिफल 22 सितंबर: आज खर्चों पर रखें नजर, उधार देने से पहले करें ये काम

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 22 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 22 सितंबर 2025: शांत और स्थिर मन आज आपकी मदद करेगा। क्लियर कदम उठाएं, सफाई करें। सोच-समझकर बात करें। थोड़ी-सी दयालुता विश्वास बढ़ा सकती है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। काम के बीच में थोड़ा आराम भी करें। रात तक आपको अपने पूरे किए काम पर गर्व महसूस होगा।

वृषभ लव लाइफ: जब आप लगातार देखभाल करते हैं, तो धीरे-धीरे रोमांस बढ़ता है। किसी छोटे-मोटे काम में मदद करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी शांत ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों या किसी नजदीकी कार्यक्रम में जाकर नए लोगों से मिलें। कपल्स को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज साथ मिलकर छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: दफ्तर में निरंतर प्रयास ही जीतता है। एक काम पूरी तरह से पूरा करें और अपनी डेस्क या फाइलों को ऑर्गनाइज करें। अगर आप तनाव में हैं, तो किसी दोस्त या विश्वसनीय सहकर्मी से बात करें। मीटिंग में आपका सुझाव मददगार हो सकता है और ध्यान आकर्षित कर सकता है। टाइम पर काम पूरा करें। कोई नई स्किल सीखना या छोटी दिनचर्या का अभ्यास करना काम को आसान बना देगी। शांत रहें, नियमों का पालन करें। आज जिनके साथ काम करें, उनके साथ विनम्र रहें और लक्ष्य बनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन संबंधी मामले स्थिर हैं। अपने छोटे-छोटे नियमित खर्चों पर नजर रखें। एक छोटी योजना बनाएं। जल्दबाजी में आकर बड़ी चीजें न खरीदें। अगर कोई उधार मांगता है, तो पहले सोचें, लेकिन उधारी वापसी की समय सीमा तय करें। हर दिन थोड़ी-थोड़ी बचत करने से मदद मिलेगी। खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें। अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए लिस्ट का उपयोग करें।

सेहत राशिफल: आपका शरीर अब देखभाल पसंद करता है। धीरे-धीरे चलें। पानी पिएं। थकने पर आराम करें। काम करते समय हल्की स्ट्रेचिंग करें और अच्छी मुद्रा में बैठें। बिना मदद के भारी वजन उठाने से बचें और समय-समय पर छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें और धीरे-धीरे सांस लें। हल्का, गर्म भोजन, फल का सेवन करें। थोड़ा जल्दी सोएं। आराम करते हुए और किसी छोटे शौक का आनंद लेते हुए खुद से प्यार से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ