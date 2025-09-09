वृषभ राशिफल 10 सितंबर: आज परफॉर्मेंस पर दें ध्यान, शादीशुदा लाइफ में होगी दखल

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 10 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 10 सितंबर 2025: लव लाइफ में अपने पार्टनर के प्रति ध्यान रखें और उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताएं। ऐसे नए चैलेंज लें, जो आपको अपना हुनर दिखाने का मौका दें। आर्थिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन अपनी सेहत का खास ध्यान रखें।

वृषभ लव लाइफ: अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय शांत और संयमित रहें। इससे आपको सही और संतुष्ट करने वाले फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। दोपहर का समय अपने माता-पिता से रिश्ते के बारे में बात करने के लिए भी शुभ है। आप आज रोमांटिक डिनर या छुट्टी की योजना भी बना सकते हैं, जहां शादी के बारे में अंतिम डिसीजन लिया जा सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपनी शादीशुदा लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से बचना चाहिए, जो परेशानी खड़ी कर सकता है।

करियर राशिफल: काम की जगह पर बेहतरीन प्रदर्शन करते रहें। आप आज सीनियर्स के साथ समस्याओं को सुलझा लेंगे। डेडलाइन के साथ कुछ मुश्किल काम भी पूरे कर लेंगे। एविएशन और ऑटोमोबाइल से जुड़े प्रोफेशनल को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को परीक्षा थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन वे परीक्षा में सफल हो जाएंगे। बिजनेसमैन को अधिकारियों के साथ पॉलिसी से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, जिनका तुरंत सोल्यूशन निकालना होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखें। किसी भाई-बहन को पैसे की जरूरत हो सकती है। दोपहर का समय दान-पुण्य के लिए अच्छा रहेगा। जबकि कुछ महिलाएं गोल्ड में भी निवेश कर सकती हैं। व्यापारियों को बैंक से लोन मिल सकता है। कुछ ट्रेडर्स को भी व्यापार को नई जगहों तक ले जाने के लिए फंड मिल सकता है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी सांस से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते समय मेडिकल किट साथ रखें। बुजुर्गों को सेहत संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आप आज तंबाकू और शराब दोनों छोड़ सकते हैं। बुजुर्गों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जिन्हें डायबिटीज या लिवर से संबंधित बीमारी है, उन्हें दोपहर में सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ